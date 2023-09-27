沒戴口罩、群聚機會多 醫師：夏季感染流感人數增

秋冬季節到來，各種病毒蠢蠢欲動，全台將從10月2日開始施打流感、肺炎鏈球菌疫苗。土城醫院感染醫學科主任楊政晧觀察，過去夏季並非流感流行期，然而近幾年開始一年四季都有流感患者，可能跟戴口罩的人減少、群聚有關。

土城醫院感染醫學科主任楊政晧觀察，過去夏季並非流感流行期，但今年四季都有流感患者，一周門診約有6分之一感染流感，也可能跟近期戴口罩的人減少、家庭團聚、開學等群聚有關。此外，從疾管署資料來看，長者施打流感疫苗並不高，有些長輩認為去年打過今年就不想打，或是接種後仍感染流感，覺得沒效降低施打意願。

亞東醫院感染管制中心主任廖俊星說，通常醫療院所人員施打流感疫苗比例高，達8成，但長者施打率反而還好，不過近年因為新冠疫情疫苗接受度提高，像是新冠疫苗第一劑就達9成多，認為今年流感疫苗打氣應該會不錯。