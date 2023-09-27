沒戴口罩、群聚機會多 醫師：夏季感染流感人數增
秋冬季節到來，各種病毒蠢蠢欲動，全台將從10月2日開始施打流感、肺炎鏈球菌疫苗。土城醫院感染醫學科主任楊政晧觀察，過去夏季並非流感流行期，然而近幾年開始一年四季都有流感患者，可能跟戴口罩的人減少、群聚有關。
土城醫院感染醫學科主任楊政晧觀察，過去夏季並非流感流行期，但今年四季都有流感患者，一周門診約有6分之一感染流感，也可能跟近期戴口罩的人減少、家庭團聚、開學等群聚有關。此外，從疾管署資料來看，長者施打流感疫苗並不高，有些長輩認為去年打過今年就不想打，或是接種後仍感染流感，覺得沒效降低施打意願。
亞東醫院感染管制中心主任廖俊星說，通常醫療院所人員施打流感疫苗比例高，達8成，但長者施打率反而還好，不過近年因為新冠疫情疫苗接受度提高，像是新冠疫苗第一劑就達9成多，認為今年流感疫苗打氣應該會不錯。
新北聯合醫院家醫科主任呂學翰也說，過去夏天流感患者都會比較少，但近期流感確診人數增加，多為A型流感，尤其9月開學後流感患者有明顯增加，多數是被朋友、家人感染。至於打氣部分，呂說聯醫接種流感疫苗都會開設專診，每次打氣都很旺，不乏長者、高風險等族群來接種，他也建議若近期已經感染過流感的人，可以間隔3個月再來接種流感疫苗。
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