快訊

新冠秋冬來襲！年底恐現疫情高峰 醫曝3隱憂：日病例破萬很容易

史上最混亂？3公費疫苗打就送10劑快篩 醫怨清庫存：明年2月就過期

朱富美將轉任大法官 總統令李俊俋接任監察院秘書長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羅一鈞爬屋沒戴安全帽坦承疏失 示警本周登革熱為高峰

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署長莊人祥南下期待及早控制疫情。圖／疾管署提供
疾管署長莊人祥南下期待及早控制疫情。圖／疾管署提供

台南登革熱疫情尚未降溫，疾管署副署長羅一鈞在台南擔任應變工作隊隊長，疾管署長莊人祥今日亦六度南下視察應變工作隊以及「屋後天溝診斷計畫」。今日立法院質詢時發生插曲，民眾黨立委質疑羅一鈞爬上屋頂巡視沒有配戴安全帽，讓勞動部長許銘春、衛福部長薛瑞元都表示會提醒他。

羅一鈞針對此事表示，謝謝大家的關心這確實是他的疏忽，現在執行天溝診斷計畫，爬上爬下都會配備安全帽，確保環境設備安全性。而高處檢查不一定要爬上去，也可以透過高空作業車、無人機作業等方式。

莊人祥也指出，本周為台南市登革熱疫情關鍵期，適逢中秋節連假，建議台南市政府加強防疫力道，持續進行防疫工作，並特別留意屋後溝、天溝等容易滋生病媒蚊之處，也請疾管署應變工作隊連假期間維持每日熱區巡察，同時也強調防疫無假期，中央地方齊防治，及早控制疫情。

羅一鈞說，上周疫情雖反轉，但是從禮拜天到禮拜三新增病例數都高於上周同期，昨日台南單日新增408例為這波疫情來新高，今日已經下降為325例，這周預估是高峰，評估是上周病媒蚊指數增加導致。經過環境整頓以及區域噴藥後，周一、周二已經有下降，預計環境整頓的效果會在下周顯現。這一周疫情雖然反彈，但是預計中秋連假後會再度反轉。

羅一鈞 登革熱

延伸閱讀

羅一鈞爬屋頂查登革熱！立委批未防護違法 勞長：待會打電話提醒他

影／南市登革熱今破萬...羅一鈞：疫情反彈 中秋後可望趨緩

屋後天溝成登革熱疫情反彈因素 羅一鈞這兩周到各區檢視

台南登革熱微幅回升？ 羅一鈞點出這些地區不能鬆懈

相關新聞

中秋連假天氣一圖看懂 收假日迎首波東北季風「低溫降6度」

周五迎中秋連假，北部、東半部賞月機率低至中等，中南部相對較高，中央氣象署以「雲中尋明月、北東雲量多」稱之。明天起，北部、...

新冠秋冬來襲！年底恐現疫情高峰 醫曝3隱憂：日病例破萬很容易

「莫德納XBB.1.5」新冠疫苗9月26日起開打，衛福部疾管署示警，新冠肺炎疫情於12月中下旬會進入一波高峰。台大兒童醫...

史上最混亂？3公費疫苗打就送10劑快篩 醫怨：清庫存

公費新冠莫德納XBB次世代疫苗昨優先開放65歲以上接種，公費流感疫苗、23價肺炎鏈球菌疫苗10月2日開打，由於後二者分階...

農田光害 改良照明「暗天不暗地」

以往農民會在夜間使用燈照延長作物產季，後雖改用紫光ＬＥＤ燈取代高壓鈉燈，降低夜間燈照對環境的衝擊，但暗空協會指出，不間斷...

台鐵公司首任董總提報政院 2原因人選恐又「轉回來」仍是他

台鐵局明年1月掛牌台鐵公司，今天上午舉行首屆董事會籌備會議。交通部長王國材今出席道安記者會透露，董事長及總經理人選已確定...

雨勢升級！大雷雨炸2縣市 7縣市豪大雨特報「恐一路下到晚上」

午後對流雨區擴大雨勢升級。中央氣象署下午針對嘉義等7縣市發布豪雨特報，恐一路下到晚上。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦