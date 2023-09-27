羅一鈞爬屋沒戴安全帽坦承疏失 示警本周登革熱為高峰

台南登革熱疫情尚未降溫，疾管署副署長羅一鈞在台南擔任應變工作隊隊長，疾管署長莊人祥今日亦六度南下視察應變工作隊以及「屋後天溝診斷計畫」。今日立法院質詢時發生插曲，民眾黨立委質疑羅一鈞爬上屋頂巡視沒有配戴安全帽，讓勞動部長許銘春、衛福部長薛瑞元都表示會提醒他。

羅一鈞針對此事表示，謝謝大家的關心這確實是他的疏忽，現在執行天溝診斷計畫，爬上爬下都會配備安全帽，確保環境設備安全性。而高處檢查不一定要爬上去，也可以透過高空作業車、無人機作業等方式。

莊人祥也指出，本周為台南市登革熱疫情關鍵期，適逢中秋節連假，建議台南市政府加強防疫力道，持續進行防疫工作，並特別留意屋後溝、天溝等容易滋生病媒蚊之處，也請疾管署應變工作隊連假期間維持每日熱區巡察，同時也強調防疫無假期，中央地方齊防治，及早控制疫情。

羅一鈞說，上周疫情雖反轉，但是從禮拜天到禮拜三新增病例數都高於上周同期，昨日台南單日新增408例為這波疫情來新高，今日已經下降為325例，這周預估是高峰，評估是上周病媒蚊指數增加導致。經過環境整頓以及區域噴藥後，周一、周二已經有下降，預計環境整頓的效果會在下周顯現。這一周疫情雖然反彈，但是預計中秋連假後會再度反轉。