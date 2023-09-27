國壽人生風險調查：「氣候變遷」為第二大風險、9成民眾有感影響身心財

極端氣候已對全球造成衝擊性的影響，國泰人壽推出台灣金融業首本以氣候為主題的「人生風險趨勢調查報告」，除了顯示逾9成民眾認為氣候變遷對「身體健康」、「心理影響」和「財產損失」會造成不同程度的衝擊，更值得一提的是，民眾心中的前4大潛在風險，皆與氣候議題息息相關。

對此，國泰人壽表示，氣候變遷的影響全面且深遠，國人應即早認識氣候風險並展開行動，無論是開啟綠色生活，或是檢視自身資產準備，唯有及早因應，才能在變動的世代站穩腳步。

國泰人壽推出台灣金融業首本以氣候為主題的「人生風險趨勢調查報告」，邀集各領域專家一起解析氣候變遷對於「身、心、財」的影響及行動。 圖／江建泰 攝影

民眾心中的潛在風險 高排名與氣候變遷息息相關

《2023國泰人壽人生風險趨勢調查報告》顯示，逾9成民眾認同氣候變遷對個人造成影響，其中，對「身體健康」的影響最明顯，也擔心因醫療支出提高而增加「財產損失」風險；另外，有59%受訪民眾「對於氣候（自然）災害頻發感到憂慮」，則高居「心理影響」首位。

為警示氣候變遷造成的影響，聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）提醒，造成氣候變遷的主因，超過90％是人類行為，因為過多的二氧化碳排放量，已對地球環境造成嚴重危害；在《2023國泰人壽人生風險趨勢調查報告》也指出民眾心中的前4大潛在風險，依序為「環境及人為汙染」、「氣候變遷」、「流行病及傳染病」、「慢性病」，皆與氣候議題有直接或間接的關聯性。

今年全台灣的登革熱疫情持續蔓延，本土病例數已突破9,000例，台灣青年氣候聯盟常務理事張寒瑋表示，要跟民眾溝通氣候變遷，從生活面切入是很好的方式，舉例來說，雖過去4年颱風數量減少，但今年陸續有颱風登陸，導致部分地區積水增加，加上天氣炎熱，便會助長登革熱升溫。

另外，根據健保署統計，2022年國人因慢性病就診的人數高達1,286萬人，其中有兩種以上的慢性病者718萬人，佔56%；國泰人壽副總經理凃薏如指出，隨著年紀增長，開始容易患有「三高」（即高血壓、高血糖、高血脂）的風險，當炎熱高溫成為生活常態，加上身體免疫功能下降，發生慢性疾病的機率就會提高。

認識氣候變遷可以更深入 掌握衍生的隱形風險

《2023國泰人壽人生風險趨勢調查報告》揭露，55%的民眾擔心氣候變遷，換言之，仍有45%的民眾仍待強化氣候意識。國泰人壽風控長陳玟琪表示，氣候變遷對於個人造成的影響，其實是多層次的、沒有那麼直接，像是中南美洲的乾旱，導致巴拿馬運河的水位下降、船運價格上升，可能會影響物價高漲，這類影響有很多層次，就沒有那麼容易感受到嚴重性。

氣候變遷的課題很難一時半刻解決，陳玟琪建議，要有「愚公移山」精神，不要那麼在乎即時的回應，從自身開始永續生活，甚至進一步影響周圍的人，像國泰人壽便持續運用金融核心職能，要求投資或融資的企業安排減碳計畫。如果每個人都能將本質學能落實於日常生活因應氣候變遷，就能看見希望。

國泰人壽風控長陳玟琪表示，氣候變遷對於個人造成的影響，其實是多層次的、沒有那麼直接，建議要有「愚公移山」精神，不要那麼在乎即時的回應，從自身開始永續生活，甚至進一步影響周圍的人。 圖／江建泰 攝影

2成民眾尚未展開氣候行動 從「身、心、財」提高氣候防禦力

進一步分析，超過5成民眾傾向以「日常身體鍛鍊與保養」、「日常生活及消費更環保」來應對身體及心理風險，也有43%的民眾選擇「購買人身保險」來降低未來可能因氣候衝擊所產生的醫療支出，降低財務風險。然而，雖然民眾已「認知」需提早準備，但在部份準備方案中仍有20% 民眾是考慮執行但沒有實際行動，顯見要將個人意識轉化成實際行動，仍有一段距離。

國泰人壽副總經理凃薏如建議，民眾可以從「身、心、財」著手，身體準備可從培養健康習慣出發，國泰人壽也推動「FitBack健康吧」健康促進平台，鼓勵解鎖健康任務、兌換好禮，陪伴民眾一起愈來愈健康，抵抗氣候變遷可能帶來的危害。

國泰人壽副總經理凃薏如提到，民眾可以從「身、心、財」著手，善用保險具有風險轉嫁的特性，透過醫療險及健康險建構基本保障，能在損害發生時，得到適切的保障和支持。 圖／江建泰 攝影

關於心理調適，可以從愛護地球的日常小事做起，像是減少使用一次性餐具、隨手關燈、搭乘大眾運輸等，用實際行動減緩氣候變遷的衝擊，降低氣候焦慮；至於財產損失，凃薏如提到，善用保險具有風險轉嫁的特性，透過醫療險及健康險建構基本保障，能在損害發生時，得到適切的保障和支持。

國泰人壽期能發揮保險核心價值，提升各世代的氣候防禦力，亦將持續以「E‧P‧S」戰略「Elder Friendly友善高齡 × Protection First保障優先 × Sustainability永續實踐」，展開各項「有感」永續行動，與社會一起共好前進。

完整閱讀：《2023國泰人壽人生風險趨勢調查報告》