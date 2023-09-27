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藥駕交通事故年奪300命 交部邀醫學團體討論不排除修法

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長王國材今於道安記者會表示，預計下個月跟相關醫學團體討論藥駕問題，若有必要修法就會修法規範。記者周湘芸／攝影
交通部長王國材今於道安記者會表示，預計下個月跟相關醫學團體討論藥駕問題，若有必要修法就會修法規範。記者周湘芸／攝影

台北市藥師公會推估我國每年至少300人死於「藥駕」所造成交通事故，高於111年酒駕事故死亡271人，而國人最常「藥駕」藥物為降血糖藥、安眠藥和肌肉鬆弛劑。交通部長王國材今於道安記者會表示，預計下個月跟相關醫學團體討論，像是哪些狀況吃這些藥會難以辨別環境，若有必要修法就會修法規範。

王國材表示，現在道路交通管理處罰條例第35條有針對酒駕、毒駕或其他管制藥品規範，但針對醫師開的藥品，包括國人常服用的降血糖藥、安眠藥和肌肉鬆弛劑等，的確有可能影響開車。儘管相關單位將加強正確用藥觀念、家庭照顧，但仍可能會有疏忽者，後續會跟相關醫學團體討論，像是哪些狀況吃這些藥會難以辨別環境，若有必要修法就會修法規範。

公共運輸及監理司長林福山則說，降血糖藥、安眠藥和肌肉鬆弛劑等可能降低注意力、嗜睡，過去都是仰賴門診跟藥師醫囑交代，隨著高齡人口增加，相關用藥對象也增加，但每個人用藥時間、劑量、頻率跟疾病特性都不同，未來會著重跟衛福部分層面處理。

林福山表示，短期內會先從醫院端在醫囑上加強宣導，藥師公會有提到分級概念，會洽衛福部意見，看國外有沒有較好作法，預計下個月跟相關家醫協會共同討論精進作為，若要借重法規面則會進行檢討。他也說，藥師公會以慢性病人口推估，若循道安系統現行事故分類，確實有些事故原因是用藥影響，儘管實際數據跟推估還是有差距，但牽涉整體道路交通安全就會進一步討論。

醫學 王國材

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