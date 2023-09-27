高鐵屏東站特定區政策環評 建議著重化學緊急應變計畫

環境部今召開升格後首場環評大會，審查「新訂高鐵屏東車站特定區都市計畫政策評估說明書」，原訂由環境部長薛富盛主持，但薛富盛因出席今早立法院衛環委員會備詢，因此由環境部次長葉俊宏代理。環委指出，鑑於屏東近日有工廠爆炸，應著重化學品的緊急應變計畫，另建議研擬高鐵噪音、震動及電磁波等減輕措施。

政策研提機關屏東縣政府說明，配合高鐵屏東車站規畫辦理新訂都市計畫，並整合周邊屏東縣運動休閒園區、屏東科技產業園區擴區、屏東科學園區及屏科實驗高級中等學校等重大建設開發，高鐵屏東車站特定區面積約307.15公頃。

屏東縣政府指出，本案放流水管制部分，規畫汙水下水道系統來處理計畫區的生活汙水，納入屏東生活圈共同處理，園區如南科屏東園區、屏東科技產業園區（擴區）及屏東運動休閒園區則採自主加嚴方式；廢水回收再利用部分，南科屏東園區規畫使用再生水（含換水），初期回收率約76.1％，用水量達3600公噸時估達82％，屏東科技產業園區（擴區）為75.34％，屏東運東休閒園區回收率100％。

屏東縣政府表示，南科屏東園區及屏東科技產業園區（擴區）具毒性及關注化學物質傳輸潛在風險的開發行為，前者將執行檢核進駐廠商製程、原物料、化學品及汙染流向、定期勾稽廠商申報及檢測資料、建立災害緊急應變處理措施，建置緊急應變中心。

後者規範使用毒性化學物質廠商，須依「毒性及關注化學物質管理法」申報及管理、訂定園區危害性化學物質及污染物排放總量管制限值、定期向進駐廠商調查危害性化學物質運作資料、建立避難防災規畫。

環委表示，屏東近日因工廠爆炸事件成為新聞焦點，建議使用化學品的緊急應變計畫應多著墨；報告書中針對高鐵噪音、震動評估稍微薄弱，如營運期間的震動影響，鄰近許多科技產業園區，加上還有附近住戶，政策環評須明確評估是否會造成衝擊。

有環委指出，政策環評很重要的是替代方案，目前看起來較少著墨，包含地點不適當，現在採用零方案，很難討論開發行為的必要性及合理性。

另有環委表示，報告中評估的自然碳匯是引用「綠建築評估手冊」，但該手冊高估很多，環評監測應建立調查機制，才能了解樹木是否健康、實際有無這樣的固碳量，「現在沒有量測、沒有證據，就是漂綠」。

在草鴞保育部分，環委認為報告中的說明並不明確，也沒太多的承諾，看不出來如何實施，建議應建立並強化生態環境區位連續性、營造策略、計畫目標及建立可評估指標。

環委也建議加強評估高鐵噪音、震動及電磁波等，可能對計畫區內的產業、工業園區及鄰近民眾影響，並研擬減輕措施。