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台鐵公司首任董總提報政院 2原因人選恐又「轉回來」仍是他

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長王國材表示，台鐵公司首任董事長原先想說要找多厲害的人，「最後可能轉回來」。記者周湘芸／攝影
交通部長王國材表示，台鐵公司首任董事長原先想說要找多厲害的人，「最後可能轉回來」。記者周湘芸／攝影

台鐵局明年1月掛牌台鐵公司，今天上午舉行首屆董事會籌備會議。交通部長王國材今出席道安記者會透露，董事長及總經理人選已確定送至行政院；對於外界盛傳首任董事長就是現任局長杜微，他僅說，原先想說要找多厲害的人，但有一位不來，另一位不被台鐵工會接受，「最後可能轉回來」。

王國材表示，的確在人選上轉了一大圈，後來考慮很多想法，原先想說要找多厲害的人，但有一位不來，另一位不被台鐵工會接受，最後可能轉回來。因為明年台鐵就要公司化，不要讓人事在中間又出現變數。據了解，首任董事長可能就是現任局長杜微，總經理則從副局長中選任。

台鐵今天上午舉行首屆董事會籌備會議，15名董事包括行政院交通環境資源處長陳盈蓉、國發會管制考核處處長李奇、勞動部政務次長王安邦；交通部代表包括主秘黃荷婷、台鐵局長杜微、參事沈慧虹、公運監理司副司長胡迪琦、高雄港都客運董事長賴文泰、淡江大學運輸管理學系教授陶治中、交通部觀光署長周永暉、台北大學公行系教授劉坤億、陽明交通大學運輸與物流管理研究所助理教授林雪花；暫時指派勞工代表包括鐵路工會秘書吳長智、鐵路工會高雄分會理事長霍善平、鐵路工會研究組組長林佑哲。

台鐵 杜微 王國材 交通部長

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