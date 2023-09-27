7月交通死亡創今年單月新低 總件數仍較去年同期增加

我國去年交通死亡人數逾3千人，今年上半年（1至6月）無論是事故件數或死傷人數均較去年同期增加。交通部道安委員會今公布，今年7月交通事故死亡人數220人，創下去年2月以來單月最低，但總件數3萬3723件仍較去年同期增加；另外，1至7月累計事故件數、死傷均較去年同期增加。

道安會統計，今年7月單月交通事故3萬3723件，造成220人死亡、4萬5047人次受傷，比去年同期增加2216件、減少15人死亡、增加2854人次受傷，機車、高齡者及行人均下降，酒駕則微幅增加1人。以1至7月累計來看，交通事故23萬5595件，造成1789人死亡、31萬5751人次受傷，比去年同期增加2萬5847件、79人死亡、3萬7380人次受傷。

若以各縣市來看，7月交通事故死亡以南投縣績效最差，增加7人死亡，行人死亡以台北、台中各增加3人最多；機車死亡以南投縣、嘉義縣各增加5人最多；高齡者死亡以南投縣增加4人最多；酒駕死亡以屏東縣、台東縣增加3人最多。表現較佳則為宜蘭縣，整體死亡跟機車死亡都減少8人。另外，1至7月累計表現不佳縣市為台中市，死亡人數較去年同期增加35人；表現較佳則是新北市減少29人。

交通部長王國材表示，今年前幾個交通事故死亡很高，但7月單月死亡人數已經減少，8月A1事故也是呈現下降趨勢，希望下半年有好的道安績效。以縣市來看，7月單月南投縣比較嚴重，要花更多力氣協助；1到7月增加最多是台中市、南投縣跟台北市，這幾個縣市下半年必須更加努力，年底績效才能改善。

王國材也說，現在對於行人設施沒有強烈規範，地方常受民意影響無法做出人行設施，內政部國土管理署預計明年2月前將「行人交通安全設施條例」送至立法院，未來條例中會明確要求退縮行穿線、人行道留下整齊線、路口轉彎半徑等，地方執行有困難就能遵循、跟民眾溝通。

交通部參事沈慧虹今也報告22縣市行人安全環境改善專案視導成果，點出我國行人環境困境，包括各縣市無法全盤掌握現況及整體規劃、人行道或騎樓占用、變電箱或電信箱使人行道不連續、停車占用行人空間、行人安全穿越設施不足等。