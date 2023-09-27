中秋烤肉如何吃才健康？醫師：先吃蔬菜、避免加工肉

中秋烤肉已成全民運動，新北市立土城醫院新陳代謝科主任林樹福建議烤肉如何吃才健康，把握低糖、低鹽、低油、高纖的飲食原則，比如烤肉時可先攝取蔬菜增加飽足感，並避免高脂加工肉類、烤肉醬等。此外，柚子也不應吃太多以免脹氣、腹瀉。

林樹福指出，中秋節過後，許多糖尿病患者回診抽血，多會發現血糖、血脂控制不佳。提醒病友因月餅組成為酥皮加內餡，酥皮主要為麵粉及奶油或豬油，常見內餡為豆沙、棗泥、芋泥、蓮蓉、鹹蛋黃、火腿、滷肉等。以常見的蛋黃酥為例，一顆約半碗飯的醣類，油脂含量不低，熱量約一碗飯，提醒病友在吃月餅時，別忘了分食。

林樹福說，烤肉時可先攝取富含膳食纖維的蔬菜，增加飽足感，搭配蛋白質的肉類，像是去皮雞肉、海鮮，避免高脂加工肉類，如香腸、培根等，同時提醒糖友須留意為醣類的食物份量要控制。此外，烤肉醬鈉含量較高，應減少使用量，可將烤肉醬稀釋，亦可選用蔥薑蒜、蘿蔔泥等自製烤肉醬或使用迷迭香、黑胡椒、孜然等天然辛香料，減少烤肉醬用量。

中秋應景水果柚子富含膳食纖維、維生素C、鉀等，適量食用能夠幫助排便，若不小心吃太多則可能造成脹氣、腹瀉，糖友須留意柚子份量，避免食用過多導致血糖管理不佳。