快訊

為無預警取消演出道歉…蔡依林露面揭專輯進度 突鬆口曝「重大喜訊」

總統大選最新民調出爐 非綠整合「這2人」怎麼搭皆贏賴蕭配

亞運射擊／穩定發揮卻因「這原因」遭扣2分 李孟遠定向飛靶遺憾奪第5

思覺失調症好發青春期晚期、成年人早期 醫師籲及早治療

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰基精神醫療體系主任也是鹿港基督教醫院副院長邱南英強調，思覺失調治療要趁早，把握初發病2到5年黃金治療期。圖／彰基提供
彰基精神醫療體系主任也是鹿港基督教醫院副院長邱南英強調，思覺失調治療要趁早，把握初發病2到5年黃金治療期。圖／彰基提供

思覺失調症時常被污名化，許多患者及家人也常沒警覺延誤就醫，依據統計全台約有13.4萬名患者，多數發病於青春期的晚期或成年人的早期，但也有病友發病於中年和老年，醫師指出，思覺失調症早期治療可以避免疾病的惡化和退化，關鍵期是初發病的2到5年。

彰基醫學中心今天舉辦思覺失調患者優化照護記者會，彰基精神醫療體系主任也是鹿港基督教醫院副院長邱南英指出，思覺失調症過去被稱為「精神分裂症」，成因相當複雜，不是單一因素所造成的，包括遺傳、神經傳導物質如多巴胺第二型的表現、社經地位與壓力等，都可能提高罹患思覺失調症的風險。

邱南英說，面對精神病絕對不能忌諱就醫是最重要的，如果未能及早且持續治療，思覺失調症病友容易併發焦慮症、憂鬱症、睡醒障礙症、物質使用障礙症等精神疾病，同時罹患心血管疾病、高血壓、高血糖等身體疾病風險也較高，尤其思覺失調症病友的平均壽命比一般人短約10到20年，自殺死亡率約10%，高於其他人。

如何及早發現思覺失調症的警訊？彰化基督教醫院精神醫學部主任陳力源說，思覺失調症病友在正性症狀出現前，通常會有一段為期數個月至數年的「前趨期」，這階段的病友會感覺困惑、焦慮、猶豫、無法判斷，或覺得全身不對勁，甚至陷入「妄想氣氛」的情況。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，在社區中的精神病人常常因為不規則門診、不遵從醫囑按時用藥、偏遠地區就醫不便等因素，容易造成病情無法持續穩定，彰化縣2005年開始推動衛生所協助施打精神疾病藥物長效針劑的服務，現在更進一步鼓勵精神醫療機構優先使用長效針劑，今年也列入精神科醫院督考項目。

衛生福利部心理健康司長陳亮妤表示，政府現在挹注許多資源，不管是精神醫療的系統資源佈建，包含27億的長效針劑專款專用，目前研究已經證明可以下降再住院率高達15到20％。政府也積極推動社區心理衛生中心的復健，目前全台灣已經建了37處。

彰基醫學中心舉辦衛教記者會，增進大眾對於思覺失調症的認識，並介紹思覺失調症、醫療進展與國家之照護計畫。圖／彰基提供
彰基醫學中心舉辦衛教記者會，增進大眾對於思覺失調症的認識，並介紹思覺失調症、醫療進展與國家之照護計畫。圖／彰基提供

思覺失調症 衛生所

延伸閱讀

彰化建設被「卡」？侯友宜：我當選台灣贏 彰化一定贏

曹格女兒Grace長大了！13歲生日大露背禮服展露少女青春

彰化消防員不再捕蜂捉蛇 消防局：要從最血汗縣市除名

啃老兒討不到100元將老母推下樓 判無期上訴辯：脾氣壓不住

相關新聞

雨勢升級！大雷雨炸2縣市 7縣市豪大雨特報「恐一路下到晚上」

午後對流雨區擴大雨勢升級。中央氣象署下午針對嘉義等7縣市發布豪雨特報，恐一路下到晚上。

中秋連假雨怎麼下、何時降溫？氣象署一張圖告訴你

後天就是中秋節，三天中秋連假開始，不少人返鄉、出遊，準備烤肉及賞月，天氣如何以及有無月亮可賞，不少民眾很關心。中央氣象署...

記得帶傘！午後對流來了 6縣市大雨特報「恐下到晚上」

午後對流發展旺盛，中央氣象署針對南投縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市山區、屏東縣山區等6縣市發布大雨特報，恐下到晚...

與室友小旅行…他擬「旅遊不吵架協議書」 第七點獲網友共鳴：挺浪漫的

難得出門旅遊，若想要玩得開心，留下美好的回憶，出發前跟旅伴約法三章是有必要的。日前有一位生態講師在他的臉書粉絲專頁上發文，表示要跟室友去小旅行，出發前他擬了一張「旅遊不吵架協議書」要求室友共同宣誓遵守，引發網友熱議。

農田光害 改良照明「暗天不暗地」

以往農民會在夜間使用燈照延長作物產季，後雖改用紫光ＬＥＤ燈取代高壓鈉燈，降低夜間燈照對環境的衝擊，但暗空協會指出，不間斷...

兒童呼吸道感染多！台大兒科病房全滿 黃立民：找到原因了

最近病毒、細菌大爆發，各兒科診所病童滿滿，台大醫院也無法避免。台大兒童醫院小兒科主治醫師黃立民說，兒童感染症病例爆發，造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦