思覺失調症好發青春期晚期、成年人早期 醫師籲及早治療
思覺失調症時常被污名化，許多患者及家人也常沒警覺延誤就醫，依據統計全台約有13.4萬名患者，多數發病於青春期的晚期或成年人的早期，但也有病友發病於中年和老年，醫師指出，思覺失調症早期治療可以避免疾病的惡化和退化，關鍵期是初發病的2到5年。
彰基醫學中心今天舉辦思覺失調患者優化照護記者會，彰基精神醫療體系主任也是鹿港基督教醫院副院長邱南英指出，思覺失調症過去被稱為「精神分裂症」，成因相當複雜，不是單一因素所造成的，包括遺傳、神經傳導物質如多巴胺第二型的表現、社經地位與壓力等，都可能提高罹患思覺失調症的風險。
邱南英說，面對精神病絕對不能忌諱就醫是最重要的，如果未能及早且持續治療，思覺失調症病友容易併發焦慮症、憂鬱症、睡醒障礙症、物質使用障礙症等精神疾病，同時罹患心血管疾病、高血壓、高血糖等身體疾病風險也較高，尤其思覺失調症病友的平均壽命比一般人短約10到20年，自殺死亡率約10%，高於其他人。
如何及早發現思覺失調症的警訊？彰化基督教醫院精神醫學部主任陳力源說，思覺失調症病友在正性症狀出現前，通常會有一段為期數個月至數年的「前趨期」，這階段的病友會感覺困惑、焦慮、猶豫、無法判斷，或覺得全身不對勁，甚至陷入「妄想氣氛」的情況。
彰化縣衛生局長葉彥伯表示，在社區中的精神病人常常因為不規則門診、不遵從醫囑按時用藥、偏遠地區就醫不便等因素，容易造成病情無法持續穩定，彰化縣2005年開始推動衛生所協助施打精神疾病藥物長效針劑的服務，現在更進一步鼓勵精神醫療機構優先使用長效針劑，今年也列入精神科醫院督考項目。
衛生福利部心理健康司長陳亮妤表示，政府現在挹注許多資源，不管是精神醫療的系統資源佈建，包含27億的長效針劑專款專用，目前研究已經證明可以下降再住院率高達15到20％。政府也積極推動社區心理衛生中心的復健，目前全台灣已經建了37處。
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