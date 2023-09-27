街友長蛆路倒公園 部嘉醫院收治重生

嘉義有名年約57歲林姓街友長期在嘉義縣市公園遊蕩，今年9月善心的陳姓婦人鍥而不捨勸說，終於由消防救護人員協助送醫，林男到院時腳部嚴重潰爛，身上的蛆大量掉落，衛福部嘉義醫院收治後，進行清創，力勸病人繼續後續治療，收住在整合照護病房照護，同時啟動社工團隊媒合社會救助資源。

林男被送到急診隔離室時，身上的蛆不斷大量掉落，左腳傷口嚴重潰爛，雖然下肢傷口疼痛，卻數次拒絕醫療處置，毫無求生意志。陳婦求助醫護同仁表示，不忍看到林男傷口都是蟲又不願意就醫，請醫院一定要救救他。

嘉義醫院院長莊仁賓接獲急診通知時，第一時間前往了解並協助診治病人，當下決定在急診室進行清創，力勸病患繼續後續治療，將病患收住在整合照護病房照護，同時啟動社工團隊媒合社會救助資源。

莊仁賓說，照顧弱勢民眾健康是部立醫院的使命，嘉義醫院外科團隊可以協助病人處理嚴重感染傷口，透過清創重建手術可以讓病人有重新站起來的機會。

負責照護的護理長王惠雅表示，病患入院當天全身惡臭，透過整合照護病房的照服員及護理師協助下，將病患頭髮、鬍子修剪，全身清潔乾淨，能更舒適的接受治療。

外科醫師張書豪表示，雖然蛆可以分解傷口的腐肉，但肢體上蛆蟲攢動會對病患造成極大的身心壓力，且此病患併有嚴重的筋膜感染，住院期間仍需多次清創以避免可能截肢的風險，所幸病患在治療後恢復健康。

林男剛住院期間不願意配合治療，透過陳婦、社工、護理長不斷勸說，多日溝通才逐漸卸下心防。經過多日的治療，身體健康逐漸好轉願意跟旁人聊天說話，對大家的關心問候，他只是靦腆地說謝謝。