街友長蛆路倒公園 部嘉醫院收治重生
嘉義有名年約57歲林姓街友長期在嘉義縣市公園遊蕩，今年9月善心的陳姓婦人鍥而不捨勸說，終於由消防救護人員協助送醫，林男到院時腳部嚴重潰爛，身上的蛆大量掉落，衛福部嘉義醫院收治後，進行清創，力勸病人繼續後續治療，收住在整合照護病房照護，同時啟動社工團隊媒合社會救助資源。
林男被送到急診隔離室時，身上的蛆不斷大量掉落，左腳傷口嚴重潰爛，雖然下肢傷口疼痛，卻數次拒絕醫療處置，毫無求生意志。陳婦求助醫護同仁表示，不忍看到林男傷口都是蟲又不願意就醫，請醫院一定要救救他。
嘉義醫院院長莊仁賓接獲急診通知時，第一時間前往了解並協助診治病人，當下決定在急診室進行清創，力勸病患繼續後續治療，將病患收住在整合照護病房照護，同時啟動社工團隊媒合社會救助資源。
莊仁賓說，照顧弱勢民眾健康是部立醫院的使命，嘉義醫院外科團隊可以協助病人處理嚴重感染傷口，透過清創重建手術可以讓病人有重新站起來的機會。
負責照護的護理長王惠雅表示，病患入院當天全身惡臭，透過整合照護病房的照服員及護理師協助下，將病患頭髮、鬍子修剪，全身清潔乾淨，能更舒適的接受治療。
外科醫師張書豪表示，雖然蛆可以分解傷口的腐肉，但肢體上蛆蟲攢動會對病患造成極大的身心壓力，且此病患併有嚴重的筋膜感染，住院期間仍需多次清創以避免可能截肢的風險，所幸病患在治療後恢復健康。
林男剛住院期間不願意配合治療，透過陳婦、社工、護理長不斷勸說，多日溝通才逐漸卸下心防。經過多日的治療，身體健康逐漸好轉願意跟旁人聊天說話，對大家的關心問候，他只是靦腆地說謝謝。
社工室協助辦理林男重新辦理身分證件及健保卡與社會局合作媒合安置機構，希望可以受到良好的照顧。出院時照護團隊望著倔強堅持走路出院的民眾，祝福他平安健康。
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