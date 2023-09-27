產後大血崩高居孕婦死因第一名 醫曝這幾類人風險高

38歲小美採試管嬰兒方式總算懷孕，但是懷孕第五個卻發現有前置胎盤，第八個起甚至只要走動多就會有子宮緊繃感、陰道出血。國泰醫院孕產團隊建議議少走動多休養，但她因放不下工作，選擇服用安胎藥暫緩宮縮。然而35週時卻發生半夜前置胎盤合併大量出血，睡到一半發現整條褲子都是血，只得緊急剖腹產。

小美的寶寶雖然平安出生，但是婦產科醫師發現小美子宮收縮不良，且胎盤附著處及傷口出血不止，所幸經醫療團隊緊急搶救得宜，母子均安。依據衛福部生產事故救濟報告統計2016至2021年孕產婦死亡原因，其中俗稱「血崩」的產後大出血，佔產婦死亡的第1位。

國泰綜合醫院婦產科醫師陳俐瑾指出，產後大出血多發生於剛生產完24小時內的「立即性產後出血」，是一種無法預期的緊急情況，包括高齡產婦、前置胎盤、巨嬰、多胞胎、子宮腫瘤、前胎剖腹產、曾有肌瘤切除手術、曾多次人工流產、凝血功能異常或有產道撕裂傷嚴重及子宮收縮功能不良的產婦，都是高危險族群，嚴重可能造成休克、器官壞死，甚至是植物人，危及生命。

國泰綜合醫院配合衛福部今年病人安全週主題「孕產安全，你我共守」及「孕產共守，預防產後大出血」在9月16日至29日舉辦病安週系列活動，並於9月27日辦理孕產安全系列講座，由婦產科醫師分享不同孕期懷孕注意事項，教導民眾辨識產後大出血危險因子的重要性。