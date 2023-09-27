快訊

為無預警取消演出道歉…蔡依林露面揭專輯進度 突鬆口曝「重大喜訊」

總統大選最新民調出爐 非綠整合「這2人」怎麼搭皆贏賴蕭配

亞運射擊／穩定發揮卻因「這原因」遭扣2分 李孟遠定向飛靶遺憾奪第5

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹北房市近2年交易量減半 價格反漲3成原因曝光

聯合報／ 記者黃羿馨 ／新竹即時報導
竹北近2年房市交易量減半，專家認為跟平均地權條例上路以及竹科紅利獎金不如預期有關。記者黃羿馨／攝影
竹北近2年房市交易量減半，專家認為跟平均地權條例上路以及竹科紅利獎金不如預期有關。記者黃羿馨／攝影

新竹縣竹北地政事務所公布2023年第2季實價登錄資訊，其中建物移轉棟數4187棟，較110年第2季8891棟相比腰斬減半，但住宅大樓平均單價較110年第2季28.4萬增加3成，漲至37.2萬。專家分析，近兩年竹北供給量漸少，且竹科紅利獎金不如預期，置產規畫更謹慎、影響交易量，但因科技業每年都有人口紅利移入，交易量雖縮減，但房價仍屬穩定。

信義房屋竹二區協理張家榮分析，今年第2季正值平均地權條例7月上路前，買方對於政策會有預期心理，因此多採縮手、觀望，待政策上路後再做賣屋決定。竹北的買方為竹科人居多，過去購屋有一部分是自住，也有部分是領了豐厚紅利獎金後，選擇置產，而若是科技廠的產能與訂單，紅利獎金不如預期，非必需的置產規畫會更謹慎。

張家榮也表示，竹北的預售屋與新成屋供給量越來越少，竹北因腹地不大，相較於其他縣市的新建案已經不多，現又正值選舉期間，不少建商會選擇先觀望、暫緩推案，待選後房市大環境、政策穩定後再行推案。

竹北中古屋部分，張家榮說，竹北屋主已持有房地產一段時間，近年來也看見竹北房價的增幅，加上他們的理財配置多元，資金不會單放房地產，因此即使房地產大環境修正，也都長期持有，沒有急售需求。

至於房價增加3成，張家榮指出，顯見仍有優勢支撐，新竹每年都有就業人口移入，而科技產業也持續擴廠、興建總部，因此在竹北房屋供給量漸少的狀況下，居住剛性需求仍強烈，支持房價穩定。

信義房屋竹北高鐵店長曾翌婷分享第一線觀察，目前竹北行情不論是單價還是總價，因為通貨膨脹、加上原物料上漲，供給需要的緣故，房屋成交行情較以往高，若是有居住剛性需求的首購族要購屋，總價較高，預算與自備款、月付款都會變高，而換屋族則受限於購買總價4千萬的房屋只能貸款4成，因此交易量不易顯現。

房地產 新竹 竹科

延伸閱讀

竹北新建案每坪到80萬…到底誰在買？ 專家揭：整體不如其他縣市但有無法改變的事實

獨／竹北14層建案發生工安意外 工人8樓墜落死亡

設附中遭拒 議員爭取台大竹北分部師資與竹科建教合作

竹北興隆路8處T型路口 機車族未來可直接左轉或待轉

相關新聞

長榮航空攜手洛杉磯天使隊 共推全壘打慈善贊助

長榮航空與美國職棒(MLB)洛杉磯天使隊於今年4月宣布，在本年度賽季共同推出「全壘打慈善贊助」活動，只要天使隊球員於天使...

台中南門扶輪社捐贈頭汴國小50萬 專款推動扎根計畫

台中南門扶輪社有一群熱愛高爾夫球的社友，認為這項運動是個培養鍛鍊專注力、禮儀、協調性的國際運動，必須推動且向下扎根，在此...

長榮航空攜手洛杉磯天使隊共推全壘打慈善贊助 捐贈金額累積近400萬

長榮航空（2618）與美國職棒（MLB）洛杉磯天使隊於今年4月宣布，在本年度賽季共同推出「全壘打慈善贊助」活動，只要天使...

台塑與雲林科技工業區 舉行ESG交流朝碳中和邁進

台塑（1301）企業與雲林科技工業區今（27）日共同舉辦「安衛環暨ESG交流活動」，提升雲林縣內產業節能減碳績效，共同因...

竹北房市近2年交易量減半 價格反漲3成原因曝光

新竹縣竹北地政事務所公布2023年第2季實價登錄資訊，其中建物移轉棟數4187棟，較110年第2季8891棟相比腰斬減半...

吉茂墨西哥廠明年第2季起接單量產 不排除擴廠

汽車水箱供應商吉茂精密今天表示，墨西哥新廠計劃明年第1季小批量產，明年第2季起對外接單量產，墨西哥廠明年可挹注營收，未來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦