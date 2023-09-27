男友堅決不用雲端發票！她嘆不解 網見理由驚：上世代的產物

因應財政部推動發票無紙化，越來越多民眾使用發票載具，除了響應環保、方便兌獎，也能增加中獎機會。不過日前有一名女網友卻發現，男友十分排斥使用雲端載具，理由竟是擔心「刷載具」的動作有失男子氣概，因此好奇詢問「男性不用載具真的占多數嗎？」

一名女網友在Dcard以「現在年輕人還有人沒用載具嗎？」為題發文，她分享，日前聽聞男友沒有下載雲端發票APP，一問之下才發現對方認為拿手機出來刷條碼很尷尬，「他不願意做刷手機載具這個動作，覺得很娘（男友的用詞）」。她指出，身邊的家人、朋友每個人都有使用載具，因此相當不解「究竟不用的理由是什麼？」

貼文一出，不少網友紛紛表示認同原PO的觀點，「刷載具超方便好嗎，如果有綁定行動支付的話還不用刷2次」、「會對發票的人用載具實用多了，而且中獎機率高多了」、「發票存卡片就不必刷條碼，更節省排隊的等候時間」、「拿一堆紙本發票容易不見，錯過中獎機會不就虧慘了」、「他感覺滿跟不上時代的」、「娘這種形容大概要算是上個世代的產物了吧」。

另一派鄉民則認為載具確實也有缺點，「就覺得麻煩而已，如果手上拿很多東西了，就不會再把手機拿出來掃」、「跟陌生人養成新的互動習慣會覺得彆扭」、「可能剛好錢包拿出來要付錢，就不會想再拿手機出來刷」、「對於用現金交易的人，紙本發票會比較方便」。

另外，也有網友為原PO獻策，「那他可以刺條碼在手臂上，掃碼時超帥」、「我自己是把載具印在手機殼上，我覺得很帥啊」、「叫他買Apple Watch，手直接伸出來刷，很帥吧」、「用載具鑰匙圈很順，還被問怎麼弄的」、「不少人會把載具條碼印出來直接貼在常用的卡上面」、「我都把載具條碼設成待機畫面」。