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山屋棄置衣物、食物多 雪霸公園秋節連假推垃圾不留山

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
雪霸國家公園的山屋遺留許多拖鞋。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園的山屋遺留許多拖鞋。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園管理處今年中秋連假期間，將於雪管處園區的雪山登山口舉辦垃圾帶下山兌換摺疊遮陽帽活動，每日限定100份，盼山友攜手護生態，垃圾不留山，維護山林原貌。

雪霸管理處指出，園區保育志工近期在山屋駐點服務時，發現不少拖鞋、衣物及食物等被遺留在山屋，除影響山屋環境品質，更容易吸引野生動物來覓食，造成生態威脅，甚至可能造成野生動物誤食情形；為宣導維護山林環境，不再讓野生動物有「大餐」驚喜，雪管處將在中秋連假邀山友一同響應「自己的垃圾、自己帶下山」活動。

凡具入園資格且於9月29日至10月1日期間在雪山登山口下山的隊伍，離園當天將自己背負下山的垃圾，提供給登山口服勤志工查看，每人可兌換1頂摺疊遮陽帽，每日限定100份，數量有限，送完為止。

雪霸處理處提醒，山區垃圾處理不易，背負下山的垃圾應自行帶離園區，大家盡一己之力，還給山林原有樣貌，垃圾帶下山「就從我做起」。

雪霸國家公園的山屋經常遺留衣物及食物。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園的山屋經常遺留衣物及食物。圖／雪霸國家公園管理處提供

山友 中秋 連假

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