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台鐵首屆董事會籌備會議「傳2董事萌退意」 公司章程勞資無共識

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
台鐵示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

台鐵局明年1月掛牌台鐵公司，今天上午舉行首屆董事會籌備會議，就傳有2名董事萌退意。台鐵勞工董事代表林佑哲說，台鐵公司化子法目前仍無共識，勞資雙方連對台鐵公司設立前的章程，也未達成共識，就要申請掛牌。交通部主任秘書黃荷婷說，持續努力協商。

台鐵今天上午舉行首屆董事會籌備會議，15名董事包括行政院交通環境資源處長陳盈蓉、國發會管制考核處處長李奇、勞動部政務次長王安邦；交通部代表包括主秘黃荷婷、台鐵局長杜微、參事沈慧虹、公運監理司副司長胡迪琦、高雄港都客運董事長賴文泰、淡江大學運輸管理學系教授陶治中、交通部觀光署長周永暉、台北大學公行系教授劉坤億、陽明交通大學運輸與物流管理研究所助理教授林雪花；暫時指派勞工代表包括鐵路工會秘書吳長智、鐵路工會高雄分會理事長霍善平、鐵路工會研究組組長林佑哲。

林佑哲指出，台鐵公司化子法目前仍無共識，勞資雙方連對台鐵公司設立前的章程，也未達成共識，就要申請掛牌；至於員工權益，過去因票價凍漲，所致虧損都要公司先賺錢承擔，若仍虧損政府再補貼，違反當時承諾。

黃荷婷表示，今日會議目的是先讓董監事交流、討論進度，公司章程會持續與工會協商，下次會議召開預計10月底前，由於公司化進程無法延後，目標所有子法能在12月底前，力拚達成共識，在12月向經濟部送案。

至於幾名籌備會董事萌生退意，她則說，她認為是過度擔憂幫不上忙，未來會請相關單位，於開會前一周把會議資料送交董事，以利有充分時間研究、提出意見。

台鐵公司化 交通部 勞動部 勞資

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