奇美推電子醫療收據有成 再簽永續發展倡議

奇美醫療體系今天與台灣永續能源研究基金會簽署永續發展倡議，合作針對氣候變遷風險提出對策。院方指出，以低碳、資源高效等思維，持續推動電子醫療收據等環保措施。

簽署儀式上午在永康奇美醫院舉行，由奇美醫療體系經營決策委員會副主委邱仲慶與台灣永續能源研究基金會董事長簡又新代表簽署，宣示積極面對氣候變遷風險，並合作提出相關對策。

簡又新致詞表示，台灣推動永續發展倡議是從企業開始，後來推廣至各級學校，近年再拓展至醫療單位，並獲得高效率進展，已有不少醫院加入。奇美醫療體系各院區多次獲國家企業環保獎、台灣永續行動獎等相關獎項肯定，相信能在響應國家淨零轉型政策方面持續發揮影響力。

邱仲慶說，奇美醫療體系永康、柳營、佳里3個院區病床總數超過2500床，肩負雲嘉南地區急罕重症醫療任務，在環保面向上已陸續推動雲端數位發票、可驗證電子醫療收據、環保餐廳認證、廢水回收系統等措施，簽署永續發展倡議後，將依倡議內容持續改進。

奇美醫院醫療事務室主任施貞伶告訴中央社記者，今年8月上線的可驗證電子醫療收據措施，以國內首創加密驗證技術產製電子醫療收據，需要收據的民眾能搭配醫院自助繳費機繳費，返家後自行下載醫療收據電子檔，可避免紙本單據遺失困擾，也提升繳費作業服務效率。

施貞伶說，保險公司等單位取得奇美醫院電子醫療收據後，可上網透過院方服務平台驗證，確認是由奇美醫院發出有效憑證，取代以往紙本公文往來流程。

施貞伶指出，若門診與出院人次中有7成選擇使用可驗證電子醫療收據，預估每個月可節約超過10萬張紙本收據，減少碳排量381公斤，院方持續辦理抽獎活動到明年1月，鼓勵民眾使用。