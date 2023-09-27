中秋連假雨怎麼下、何時降溫？氣象署一張圖告訴你

後天就是中秋節，三天中秋連假開始，不少人返鄉、出遊，準備烤肉及賞月，天氣如何以及有無月亮可賞，不少民眾很關心。中央氣象署臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」今天貼出一張圖，告訴民眾連假這幾天天氣。今明兩天北東局部偶陣雨，下周日東北季風稍增強，氣溫會降1、2度。

氣象署指出，今天天氣東北風型態、水氣稍增多。迎風面北海岸、大台北、宜蘭、恆春半島局部偶陣雨，花東地區零星雨。山區、中南部午後有局部雷陣雨、金門多雲到晴，馬祖、澎湖有短暫陣雨。賞月機率方面，北東低至中等，中南部相對較高。

周四到周六(9/28-30)受東北季風影響、水氣仍稍多。周五是中秋節，也是連假第一天，迎風面東半部及桃園以北局部偶陣雨，其他地區(山區、中南部)午後有局部雷陣雨。馬祖、澎湖短暫陣雨，金門多雲到晴。賞月機率方面，北東低至中等，中南部相對較高。

至於下周日假期最後一天到下周一上班日，氣象署指出，東北季風影響氣溫略降1、2度。東半部及桃園以北局部仍易有短暫陣雨，新竹以南多雲到晴，午後局部雷陣雨，澎、金、馬偶陣雨。

下周二東北季風減弱、清晨有一點點涼。水氣減，北海岸、大台北、東半部仍有局部短暫陣雨，桃園以南多雲到晴，午後局部雷陣雨，澎、金、馬多雲到晴。早晚舒適，白天微熱，仍要防曬/補水。

此外，近期還須注意大潮。氣象署指出，28日到10月2日大潮期間，新北至雲林及澎湖、金門、馬祖沿海低窪地區要注意防範海水倒灌，當地民眾或前往海邊活動民眾要留意。