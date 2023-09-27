台金雙十連假返鄉第三波加班機 明天上午9時開放訂位

為應鄉親雙十節返鄉需求，交通部民用航空局已前後規劃二階段台金航線加班機，縣府並於9月18日至22日啟動未訂妥機位鄉親需求調查，爭取再加開尖峰時段台北-金門雙向來回班機5架次、台中-金門及高雄-金門來回班機各1架次，共增加1436個客位數，將於明天上午9時起開放訂位，還沒訂到機位的人動作要快。

此次雙十疏運，各航空公司於開放正班機及加班機等二階段訂位時，即已釋出大部分之運能，經縣府統計尚未訂妥來往台金航線機位鄉親，合計雙向約844人次，大多為台北-金門、台中-金門及高雄-金門航線為主，故協調各航空公司，於同意保障各航班搭載人數下，增開第三波加班機，本次共增加1436個客位數。

縣府也提醒鄉親旅客，此次雙十連假，於尖峰時段10月6日至8日台灣出發往金門方向，以及10月9日至11日金門出發往台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制，希望讓有限的空運資源獲得更有效的利用；另詳細航班資訊，仍以航空公司公告為主。