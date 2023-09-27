台金雙十連假返鄉第三波加班機 明天上午9時開放訂位
為應鄉親雙十節返鄉需求，交通部民用航空局已前後規劃二階段台金航線加班機，縣府並於9月18日至22日啟動未訂妥機位鄉親需求調查，爭取再加開尖峰時段台北-金門雙向來回班機5架次、台中-金門及高雄-金門來回班機各1架次，共增加1436個客位數，將於明天上午9時起開放訂位，還沒訂到機位的人動作要快。
此次雙十疏運，各航空公司於開放正班機及加班機等二階段訂位時，即已釋出大部分之運能，經縣府統計尚未訂妥來往台金航線機位鄉親，合計雙向約844人次，大多為台北-金門、台中-金門及高雄-金門航線為主，故協調各航空公司，於同意保障各航班搭載人數下，增開第三波加班機，本次共增加1436個客位數。
縣府也提醒鄉親旅客，此次雙十連假，於尖峰時段10月6日至8日台灣出發往金門方向，以及10月9日至11日金門出發往台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制，希望讓有限的空運資源獲得更有效的利用；另詳細航班資訊，仍以航空公司公告為主。
縣府也請鄉親旅客，於訂票後3日內完成開票，以利交通部民航局及航空公司盡早掌握旅客訂位情形與加速清艙作業。如開票後因故無法搭乘原訂航班時，請於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。此外，提醒民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間在機場候補。
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