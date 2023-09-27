台中回收舊手機抽iPhone15！回收前別忘「3步驟」

環境部訂定每年10月為手機回收月，為鼓勵民眾回收廢手機，台中市環保局與大同3C公司、NOVA資訊廣場及順發3C舉辦活動，自10月1日至31日，民眾持廢手機、廢筆記型電腦、廢平板電腦等3種廢資訊物品，交付至台中市25處門市回收，享有店家專屬優惠，包括現金券及LED隨行燈等，環保局也提供回收兌換禮，數量有限，換完為止。

環保局長陳宏益表示，廢資訊物品內含高價可回收的貴金屬，若不當棄置將造成資源浪費及衍生環境汙染；為鼓勵民眾落實回收，加強宣導廢資訊物品應妥善回收處理及再利用，環保局響應環境部每年10月「手機回收月」活動，加碼送出優惠，歡迎民眾清出珍藏許久的廢資訊物品，參加回收兌換抽獎活動。

陳宏益提醒，廢資訊物品回收前要先做好「檢、刪、排」，定期檢視家中壞掉或不再使用的廢資訊物品，回收前自行先刪除個資，並設回原廠設定，避免個資外洩，最後再交付回收。

環保局指出，手機、行動電源及筆記型電腦內含二次鋰電池，為生活中易見的供電產品，不當回收易造成擠壓摩擦產生火苗，貼上絕緣帶避免短路發生危險，並與其他資源回收物分開回收。