硨磲貝剩47顆！海葵颱風台東陸地受災 海底生態遭殃

海葵颱風月初台東登陸，不僅陸地受災，海底生態也遭殃，著名的富山漁業資源保護區，颱風過後保育志工水下觀察發現，3年前縣府復育101顆的保育類「硨磲貝」，只剩下47顆存活。縣府表示，主要受土石流泥沙淹沒，導致硨磲貝死亡。

縣府農業處漁業科長陳文泰說，嚴格來講，台東經歷杜蘇芮、蘇拉及海葵3個颱風接連影響，使得豐沛雨水沖刷山區土石流入海中，土石流泥沙將富山漁業資源保護區的硨磲貝淹沒死亡，統計目前只剩47棵存活下來，將盡速澎湖水試所與海洋委員會合作，放流更多硨磲貝。

3年前縣府在富山漁業資源保護區復育101顆的保育類硨磲貝，歷經3個颱風後，日前保育志工水下觀察，發現硨磲貝被大量泥沙覆蓋，很多硨磲貝死亡，潮間帶的沙灘，也沒沙了，變成泥土。保育志工說，颱風過後，大量的土石流沖進保育區，成了生態殺手。

保育志工指出，前年在富山漁業資源保護區調查放流的硨磲貝，存活率高達9成，且大小也有到30幾公分，讓他們及縣府相當振奮。本來今年夏天過後有機會順利看到硨磲貝產卵，但接連颱風過後，看到的是硨磲貝已大量死亡，實在令人難過。

有志工懷疑這些土石流泥沙是以停工中的「杉原棕櫚濱海渡假村」，因沒有持續做水土保持所致。縣府強調，會要求業者做好水土保持，避免土石再流進保護區，也會再協助復育保護區的生態。