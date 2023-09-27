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與室友小旅行…他擬「旅遊不吵架協議書」 第七點獲網友共鳴：挺浪漫的

聯合新聞網／ 綜合報導
瑋瑋老師在自己的臉書「瑋瑋老師的撒野記事錄」上貼出一張「旅遊不吵架協議書」。 圖擷自臉書(已獲得授權)
瑋瑋老師在自己的臉書「瑋瑋老師的撒野記事錄」上貼出一張「旅遊不吵架協議書」。 圖擷自臉書(已獲得授權)

難得出門旅遊，若想要玩得開心，留下美好的回憶，出發前跟旅伴約法三章是有必要的。日前有一位生態講師在他的臉書粉絲專頁上發文，表示要跟室友去小旅行，出發前他擬了一張「旅遊不吵架協議書」要求室友共同宣誓遵守，引發網友熱議。

知名生態講師瑋瑋老師在他的臉書粉絲專頁「瑋瑋老師的撒野記事錄」上貼出一張照片並發文表示，明天開始要跟室友去小旅行，他覺得很需要一張契約，作為旅行前的心理準備，於是隨手在整理行李時擬了一張「旅遊不吵架協議書」，要求室友一起畫押。

瑋瑋老師透露，自覺個性容易焦慮，而旅行最重要的事情就是保持樂觀態度，因此才會有這樣的一個想法。

旅遊不吵架協議書

1.餓肚子就要吃飯，不可以不吃飯。

2.累了就回程休息，不一定要跑完行程。

3.臨時想加入的行程只要時間允許就去。

4.合理的購物與消費，一天最多塞滿一個包包的size

5.不耐煩的人要請吃晚餐。

6.要整理外表漂漂亮亮，拍出美美的照片。

7.迷路也是一種體驗

這篇文章迅速引起熱烈討論，許多人都深有同感「旅行前宣誓真的是很重要」、「好可愛的契約書」、「我喜歡這個協議，很棒喔」、「契約很管用，已存」、「旅行是為了留下美好的回憶，所以拍很多照片也很有耐心，照相要笑嘻嘻」、「這很重要」、「怎可這麼有趣」、「這招很高」、「第一次看旅行還要協議書，你厲害」、「結伴自由行真的需要，給你一個讚」。

協議書內容中獲得最多網友共鳴的是「迷路也是一種體驗，這個條約寫的很棒」、「迷路也是挺浪漫的」、「我喜歡最後一個，迷路也是一種體驗」、「喔耶！找到知己，我也這麼跟旅伴說的，迷路沒關係，還是會找到出口，享受路途中的美和樂趣」，瑋瑋老師也回應「身為一個生態講師，很多生態秘境都是迷路走出來的啊」。

迷路也是一種體驗 瑋瑋老師 旅遊不吵架協議書

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