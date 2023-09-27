疫情後免疫負債反撲！兒科醫警告：社區至少「4病毒」要注意

新冠疫情三年多的期間，民眾緊戴口罩也注意個人衛生，但疫情過後防疫鬆綁，也讓多個呼吸道病毒反撲。馬偕兒童醫院一般兒科主任邱南昌表示，現在各種傳染病都有不再按照季節分布，流感、腸病毒、呼吸道融合病毒RSV、腺病毒等都在社區流行。

邱南昌表示，RSV跟流感原先都是在秋冬天氣冷的時候較容易在社區流行，但現在我國全年都可能發生，特別是夏天也曾發生過RSV流行。過往幾年因為新冠病毒流行，防疫措施、社交距離等實行讓呼吸道疾病減少，但也讓民眾產生抗體機會變少，因此發生免疫負債。

邱南昌說，現在各傳染病都在發生，不再像過去按照季節分佈。現在流感已經是高峰，腸病毒、RSV、腺病毒等都不少，並且有上趨勢，當然如果再把對抗新冠的防疫措施擺上來，這些呼吸道疾病可以下降，但是仍要思考民眾是否可以承受。他建議人衛生習慣還是要保持，生病時候避免上班、上學。

疾管署長莊人祥也說，RSV去年約在第37至38周上升並且在45周達到高峰，今年則是在31至32周上升，希望是這兩周達到高峰，並且漸漸趨緩。

另外，美國總統拜登已經接種流感、新冠、RSV疫苗，邱南昌表示，我國目前沒有進口RSV疫苗，台灣老人家目前還打不到RSV疫苗，現在可以打到RSV疫苗的國家也非常少；而針對部分小孩如早產兒，可以使用單株抗體。