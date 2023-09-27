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開放山林山屋步道養護需求大 太魯閣招募保育志工

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
配合行政院開放山林政策，登山人數大增，高山步道養護需求也大為提升。本報資料照片
配合行政院開放山林政策，登山人數大增，高山步道養護需求也大為提升。本報資料照片

行政院推動山林開放政策，登山人數增加，高山的山屋及公廁使用量大，維護不容易，太魯閣國家公園管理處招募保育志工，是相隔16年後再次辦理，預計招募40人，協助園區登山安全宣導、保育巡查、步道維護、生態調查等工作，下月1日起開放報名。

太魯閣國家公園有解說志工、步道志工與保育志工等不同類別，其中保育志工需在海拔3000公尺以上高山服務，協助步道、山屋養護，需要具有豐富登山經驗、服務熱忱的民眾參加。

太魯閣國家公園管理處表示，近年因落實山林開放政策，到園區高山攀登步道的人數增加，太管處也陸續增建南湖圈谷、雲稜、屏風、鋸東、奇萊東稜線-磐石中峰、北鞍三叉、大理石營地等避難山屋，包含高山公廁，因使用量大，設施維護不易，需要更多人力協助，因此在相隔16年後，重啟招募。

保育志工主要工作包括協助園區登山安全宣導、保育巡查及中高低海拔步道環境設施維護與生態資料調查、支援活動辦理，10月1日起至15日受理報名，可到太魯閣國家公園網站下載112年度保育志工招募計畫，填妥報名表以E-mail寄至報名信箱tnpbaoyu@taroko.gov.tw。

太管處表示，第一階段先書面審查擇60人進入複審，預計錄取40名進行培訓，完成培訓課程就可取得實習志工資格，實習訓練結束並經考評合格，就可加入，洽詢電話（03）8621100分機603。

太管處近年增建不少高山山屋。圖／太管處提供
太管處近年增建不少高山山屋。圖／太管處提供

太魯閣國家公園 登山步道 志工

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