開放山林山屋步道養護需求大 太魯閣招募保育志工

難得出門旅遊，若想要玩得開心，留下美好的回憶，出發前跟旅伴約法三章是有必要的。日前有一位生態講師在他的臉書粉絲專頁上發文，表示要跟室友去小旅行，出發前他擬了一張「旅遊不吵架協議書」要求室友共同宣誓遵守，引發網友熱議。

2023-09-27 13:42