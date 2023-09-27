羅一鈞爬屋頂查登革熱！立委批未防護違法 勞長：待會打電話提醒他

民眾黨立委邱臣遠今在立院衛環委員會質詢時，秀出一張疾管署副署長羅一鈞日前爬上台南關廟傳統市場屋頂巡視的照片，並詢問勞動部長許銘春，指出未配戴安全帽、穿戴安全防護設備的羅一鈞是否嚴重違反職安法？許銘春先是笑稱公務人員不適用職安法，接著指出待會會打電話提醒羅一鈞做好防護。

邱臣遠批評，羅一鈞日前到台南視察登革熱疫情，爬上傳統市場屋頂，但未有任何防墜措施，既沒有配戴安全帽，也沒有穿戴安全防護設備，官員為了作秀，卻帶頭錯誤示範。他並當場詢問許銘春，羅一鈞此舉是否違反職安法，勞動部應當開罰？

許銘春似笑非笑地回答，公務人員不適用職安法，但勞動部一定會提醒相關公務機關做好防護，「我待會兒打電話跟他（指羅一鈞）說這樣不行。」