快訊

統一發票號碼消失了！他對獎驚見「神秘5字」 內行一看懷疑內情不單純

羅一鈞違法？爬屋頂查登革熱無防護 勞長：待會打電話提醒

「新潮流如哥吉拉」創黨元老黨慶痛批：民進黨已成獨裁貪汙惡霸黨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

只花26元！統一發票千萬大獎在交大 全體學生暴動：一堆人在翻垃圾桶

聯合新聞網／ 綜合報導
財政部開出最新一期2023年7～8月統一發票中獎號碼。圖／本報系資料照片
財政部開出最新一期2023年7～8月統一發票中獎號碼。圖／本報系資料照片

「112年7-8月期」統一發票開獎，統一超商開出5張千萬特別獎，其中一位幸運兒在新竹市東區的7-ELEVEN交大門市購買26元的飲品。消息一出，引來交大生在PTT發文喊「交大誰中1000萬，自己出來承認齁！」

7、8月統一發票開獎，有交大生在PTT發文指出，26元明顯就是飲料，希望中獎的那位同學趕快出來承認，請個一兩桌就算了，「不承認，抓到就充公喔。」

發文的原po進一步表示，「有沒有人知道是誰中獎的，大家宿舍盯著誰晚上睡不著，就是他了。」

底下有人回應說「我才中兩百」、「我才中1500」、「零頭懶得領」、「宿舍一狗票都不睡的耶」、「學生誰會對發票啦，搞不好丟了」、「打電動今天嚴重失常的也抓出來」、「現在交大一定一堆人在翻垃圾桶」、「工讀生應該在挖捐款箱了」。

也有人推測說不一定是學生，有可能是教授中獎。「學生有可能早就把發票塞捐款箱了」、「那間不少上班族也會光顧吧」、「搞不好人家用電子載具啊」、「少說也提早幾年退休」、「結果報帳給實驗室不能兌獎」、「羨慕，當年讀都沒這種好事」。

本期千萬特別獎獎號為「21981893」，統一超商共開出5張千萬大獎，分別在新竹市東區的7-ELEVEN交大門市購買26元的飲品；新北市中和區的7-ELEVEN樂鑫門市購買49元的飲品、報紙；桃園市中壢區的7-ELEVEN成龍門市購買60元的飲品；新北市三重區的7-ELEVEN大智門市購買89元的飲品、麵包；還有一人在台中市烏日區的7-ELEVEN榮泉門市購買100元的民生用品。

延伸閱讀

酒吧媽媽桑記憶驚人！25年前曾光顧 他一進門「瞬間被喊出名字」

男批台女高傲「像神明一樣」建議找外國女人 網一看原因傻眼

噁！她遊日目睹人氣燒肉店「回收牛肉再利用」 店員認：老闆要求

到底是灰色還是藍紫色？ 網崩潰直呼：眼睛業障重啊！

相關新聞

與室友小旅行…他擬「旅遊不吵架協議書」 第七點獲網友共鳴：挺浪漫的

難得出門旅遊，若想要玩得開心，留下美好的回憶，出發前跟旅伴約法三章是有必要的。日前有一位生態講師在他的臉書粉絲專頁上發文，表示要跟室友去小旅行，出發前他擬了一張「旅遊不吵架協議書」要求室友共同宣誓遵守，引發網友熱議。

農田光害 改良照明「暗天不暗地」

以往農民會在夜間使用燈照延長作物產季，後雖改用紫光ＬＥＤ燈取代高壓鈉燈，降低夜間燈照對環境的衝擊，但暗空協會指出，不間斷...

統一發票號碼消失了！他對獎驚見「神秘5字」 內行一看懷疑不單純

統一發票7-8月期剛於25日開獎，你幸運中獎了嗎？但一位網友拿出發票想對獎時，卻發現發票上的8碼數字全不見了，取而代之的是英文字「ER-ROR」，讓他滿頭問號「號碼咧？」。

要降溫了！賈新興：未來兩周三波東北風影響 「北部變涼超有感」

外套準備好。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道指出，未來兩...

中秋月餅有「炸彈」！醫曝3成分：吃多身體會發炎

中秋節即將到來，不少人會和親朋好友一起烤肉或送一起享用月餅，月餅象徵一家團圓、圓滿的意思，不過吃多了身體可能會引爆，「林口長庚風濕過敏免疫科」臉書粉專示警，月餅有3成分吃多了會讓身體發炎。

外派泰國他擔心水土不服 網笑傻傻的：曼谷比台北市還繁榮耶

通常能被外派到海外工作，代表是位有能力，可以獨當一面的人才。日前有一名網友發文表示，他有可能會派駐到泰國去，時間大約半年到一年，家中長輩獲知後極力反對，擔心他會拉肚子，令他感到困擾，想問「泰國的飲食衛生真的很差嗎？」引發網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦