只花26元！統一發票千萬大獎在交大 全體學生暴動：一堆人在翻垃圾桶

「112年7-8月期」統一發票開獎，統一超商開出5張千萬特別獎，其中一位幸運兒在新竹市東區的7-ELEVEN交大門市購買26元的飲品。消息一出，引來交大生在PTT發文喊「交大誰中1000萬，自己出來承認齁！」

7、8月統一發票開獎，有交大生在PTT發文指出，26元明顯就是飲料，希望中獎的那位同學趕快出來承認，請個一兩桌就算了，「不承認，抓到就充公喔。」

發文的原po進一步表示，「有沒有人知道是誰中獎的，大家宿舍盯著誰晚上睡不著，就是他了。」

底下有人回應說「我才中兩百」、「我才中1500」、「零頭懶得領」、「宿舍一狗票都不睡的耶」、「學生誰會對發票啦，搞不好丟了」、「打電動今天嚴重失常的也抓出來」、「現在交大一定一堆人在翻垃圾桶」、「工讀生應該在挖捐款箱了」。

也有人推測說不一定是學生，有可能是教授中獎。「學生有可能早就把發票塞捐款箱了」、「那間不少上班族也會光顧吧」、「搞不好人家用電子載具啊」、「少說也提早幾年退休」、「結果報帳給實驗室不能兌獎」、「羨慕，當年讀都沒這種好事」。

本期千萬特別獎獎號為「21981893」，統一超商共開出5張千萬大獎，分別在新竹市東區的7-ELEVEN交大門市購買26元的飲品；新北市中和區的7-ELEVEN樂鑫門市購買49元的飲品、報紙；桃園市中壢區的7-ELEVEN成龍門市購買60元的飲品；新北市三重區的7-ELEVEN大智門市購買89元的飲品、麵包；還有一人在台中市烏日區的7-ELEVEN榮泉門市購買100元的民生用品。