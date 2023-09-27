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統一發票號碼消失了！他對獎驚見「神秘5字」 內行一看懷疑不單純

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友拿出統一發票想對獎時，發現上面的數字竟然全不見了，變成英文「ER-ROR」字樣，讓他滿頭問號。圖擷自《爆廢1公社》
一位網友拿出統一發票想對獎時，發現上面的數字竟然全不見了，變成英文「ER-ROR」字樣，讓他滿頭問號。圖擷自《爆廢1公社》

統一發票7-8月期剛於25日開獎，你幸運中獎了嗎？但一位網友拿出發票想對獎時，卻發現發票上的8碼數字全不見了，取而代之的是英文字「ER-ROR」，讓他滿頭問號「號碼咧？」。

一名網友在《爆廢1公社》貼文一張7-8月期的統一發票寫道，「開開心心的要對獎發現…號碼咧？」。圖中看出是一張由豐原某停車場開出的電字發票，原本應有的8碼數字都不見了，只列印出英文字「ER-ROR」，原以為下方的QR CORD可以掃出原始資料，結果是失敗。

貼文曝光受到上萬人關注，紛紛留言「號碼被吃掉了」、「幽靈發票，呃，這兩個月什麼日子呀！」、「隱藏版的大獎」、「這是自選號，恭喜你發財了」、「難道又是一個不能領的一百萬」、「長知識了，還有ERROR這個號碼」、「好奇這種發票是怎麼產生的？」。

會出現這種發票，有內行網友表示，「商店向國稅局申請的號碼用完了」、「他們的號碼用完了，來不及繼續補，打電話去客服，看他們能不能補吧」、「找公司應該是可以補發票」。

但另有人質疑恐有逃漏稅的嫌疑，留言「這應該是只是當收據而已，規避開發票，很多收費停車都這樣，不給發票或是開假發票讓你報帳而已」、「這種千萬不要直接聯繫發票開立者補開給你，往後一定還會發生BUG不會消失，直接聯繫國稅局才能真正解決問題」、「打給國稅局，直接請國稅局去查，會有很好的答案」。

統一發票

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