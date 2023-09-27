曾文水庫近滿水位！情人碼頭「蔣公水上飄」成水情指標

台灣規模最大曾文水庫，3個半月蓄水率從6％直升到近100％滿水位，嘉義縣大埔鄉情人公園情人碼頭旁的「蔣公水上飄」景致再現，成大埔鄉親對水庫滿水位的判斷，遊客見此景稱如日月潭九蛙疊像的水情指標。

「大埔現在正美快來看看！」在地嚮導侯秀美表示，近期滿水位吸引遊客湧入大埔鄉賞美景，有騎重機車友跑山享受壓低轉彎、有賞鳥人提重裝備望遠處看鷹飛翔，追鳥追景追開心，而滿水位也讓情人碼頭旁蔣公站水面景致再現。

高雄遊客林清美說，這幾天好天氣，跟朋友組團到曾文水庫旅遊一睹滿水庫美景，走在大埔同心吊橋上見蔣公銅像因滿水位，被水包圍加上風吹動湖光有如「蔣公水上飄」，感到很有趣，勘稱曾文水庫滿水位水情指標。

據南水局數據指出，今天曾文水庫水位標高229.92公尺，蓄水率99.7％，連同烏山頭水庫合計有效蓄水量逾5.86億立方米，因上游仍持續降雨，南水局採調節性放水，預留滯洪空間，也籲請民眾養成日常節約用水習慣。