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曾文水庫近滿水位！情人碼頭「蔣公水上飄」成水情指標

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
曾文水庫達滿水位，嘉縣大埔情人碼頭旁「蔣公水上飄」景致再現，有如日月潭九蛙疊像的水情指標。圖／世華釣具行侯秀美提供
曾文水庫達滿水位，嘉縣大埔情人碼頭旁「蔣公水上飄」景致再現，有如日月潭九蛙疊像的水情指標。圖／世華釣具行侯秀美提供

台灣規模最大曾文水庫，3個半月蓄水率從6％直升到近100％滿水位，嘉義縣大埔鄉情人公園情人碼頭旁的「蔣公水上飄」景致再現，成大埔鄉親對水庫滿水位的判斷，遊客見此景稱如日月潭九蛙疊像的水情指標。

「大埔現在正美快來看看！」在地嚮導侯秀美表示，近期滿水位吸引遊客湧入大埔鄉賞美景，有騎重機車友跑山享受壓低轉彎、有賞鳥人提重裝備望遠處看鷹飛翔，追鳥追景追開心，而滿水位也讓情人碼頭旁蔣公站水面景致再現。

高雄遊客林清美說，這幾天好天氣，跟朋友組團到曾文水庫旅遊一睹滿水庫美景，走在大埔同心吊橋上見蔣公銅像因滿水位，被水包圍加上風吹動湖光有如「蔣公水上飄」，感到很有趣，勘稱曾文水庫滿水位水情指標。

據南水局數據指出，今天曾文水庫水位標高229.92公尺，蓄水率99.7％，連同烏山頭水庫合計有效蓄水量逾5.86億立方米，因上游仍持續降雨，南水局採調節性放水，預留滯洪空間，也籲請民眾養成日常節約用水習慣。

西拉雅風管處表示，嘉義縣大埔情人公園位於曾文水庫東北角，入口有一個心形拱門，象徵公園名稱由來，一路漫步到湖畔，就能看到造型優美的同心吊橋，銜接通往對岸的湖濱公園，是賞湖最佳賞地點，更能眺望大埔鄉最高峰「馬頭山」，為水色波光更添風韻。

曾文水庫達滿水位，嘉義縣大埔鄉情人碼頭建築淹半層樓高。圖／世華釣具行侯秀美提供
曾文水庫達滿水位，嘉義縣大埔鄉情人碼頭建築淹半層樓高。圖／世華釣具行侯秀美提供
曾文水庫滿水位吸引賞鷹遊客湧入嘉義縣大埔鄉賞美景，賞鳥人提重裝備望遠處看鷹飛翔。圖／世華釣具行侯秀美提供
曾文水庫滿水位吸引賞鷹遊客湧入嘉義縣大埔鄉賞美景，賞鳥人提重裝備望遠處看鷹飛翔。圖／世華釣具行侯秀美提供

曾文水庫 大埔 碼頭

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