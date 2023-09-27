中秋、國慶連假只差5天估湧出遊車潮 南市監控壅塞路段

中秋３天連假周五(29日)開始，國慶４天連假也緊接在下周六(10月7日)到來，台南市長黃偉哲歡迎民眾返鄉出遊來台南，也為下周的國慶連假暖身，提前責成交通局等相關單位持續監控易壅塞路段、即時發布改道訊息及調整塞車道路號誌，請用路人配合警方疏導，避開可能擁擠路段，節省旅行時間。

中秋、國慶２連假只相差５天，許多民眾都會提前規畫返鄉與出遊行程，交通局局長王銘德表示，預計台南地區將會出現返鄉及觀光的人潮及車潮，除了國道、快速道路的中秋、國慶疏運措施外，交通局在連假期間也會持續在大台南智慧交通中心全程監看本市重要路段交通狀況，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流狀況即時調整號誌控制維持行車秩序與車流順暢。

王銘德建議，長途旅客可以多加使用大眾運輸系統，減少開車疲勞；有必要使用高速公路的駕駛人要提前注意高乘載管制時間與路段，及國道匝道的封閉管制情形，並可利用替代道路，連假期間市區商圈活動熱絡，民眾可先查詢相關交通資訊，預先規畫行駛路線避開可能壅塞路段，並配合現場警方引導行駛，確保行車安全與順暢。

王銘德表示，台南市配合行政院公共運輸月票政策，推出299（大台南公車）、399（台鐵+大台南公車）、999（南高屏）等3種公共運輸月票方案，可以滿足市民使用各項公共運具的需求，呼籲市民朋友在中秋假期期間能多多使用公共運輸月票來規畫旅遊行程，避免因尋找停車位敗了遊興。