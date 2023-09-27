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試辦6個月！衛福部：4大超商茶葉蛋將標示原產地

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
茶葉蛋。 圖／聯合報系資料照
茶葉蛋。 圖／聯合報系資料照

進口蛋產地標示爭議未休，因農業部、衛福部對進口雞蛋加工製成冷凍殺菌液蛋認知不同，引發產地標示爭議。衛福部日前表示將針對滷蛋、茶葉蛋等維持蛋原型的實質轉型品項「試辦輔導」，讓廠商標示蛋原產地。衛福部部長薛瑞元今受訪表示，目前四大超商通路都願意配合，預計試辦六個月。

薛瑞元表示，生鮮的雞蛋若經過加工變成滷蛋、茶葉蛋、糖心蛋等，在定義上屬於實質轉型，根據標示規則可以加工地為產地，理論上可標示為台灣蛋，但這跟民眾、社會想法不一致，民眾可能不認為一個蛋煮熟後產地就變了，衛福部將就這部分輔導通路標示生鮮雞蛋的原產地，預計試辦六個月，目前四大超商通路都願意配合。

針對有網友在臉書自述在連鎖超市買了台農國產蛋，回家打蛋卻發現蛋白是綠色的，蛋殼內還綠到發黑，行政院長陳建仁則稱此為假消息。

薛瑞元說，到目前為止，衛福部稽查到處找，都沒找到這樣的情況，他認為，總不會只有一顆蛋會變成那樣？從網路上看到的照片也無從判斷「綠黑蛋」是本來如此，還是經過特殊加工？因此反過來，應該由買到這種綠黑蛋的人來證明，舉證責任並不在政府。

衛福部長薛瑞元今到立院衛環委員會進行「進口雞蛋案對食品安全之檢討及改善」專案報告。記者葉冠妤/攝影
衛福部長薛瑞元今到立院衛環委員會進行「進口雞蛋案對食品安全之檢討及改善」專案報告。記者葉冠妤/攝影

【中央社／台北27日電】

衛福部長薛瑞元今天說，生鮮雞蛋若經加工變成滷蛋、茶葉蛋等，屬於實質轉型，但標示產地台灣，可能跟民眾認知不一致，將試辦輔導主要通路如四大超商等標示原料來源地6個月。

台中有2業者以進口蛋製成液蛋產品，產地卻標示為台灣，引發爭議。衛福部政務次長王必勝22日表示，針對維持雞蛋原型，但屬於食品加工「實質轉型」品項如滷蛋等，將以試辦輔導方式，讓廠商標示蛋原產地，減少民眾疑慮。

薛瑞元今天上午列席立法院衛環委員會，就「屏東市明揚工廠大火案之檢討及改善」、「進口雞蛋案對食品安全之檢討及改善」等議題進行專題報告並備質詢。

薛瑞元在會前接受媒體聯訪時表示，生鮮雞蛋若經過加工變成滷蛋、茶葉蛋、溏心蛋等，在定義上屬於實質轉型，根據現行標示規則，可以加工地為產地，也就是可以標示為台灣。

不過，他指出，但這樣可能會跟民眾的認知不太一致，一般人不太會認為煮熟了產地就變了，所以就這部分將針對主要通路進行輔導，應標示原料來源地，預計試辦6個月，目前四大超商等通路都願意配合。

媒體提問，有民眾表示在超市買到綠黑蛋，行政院長陳建仁說這是假消息，如何證明是假消息。薛瑞元表示，「舉證責任不在我們」，稽查至今都沒有發現這樣的情形。

他說，總不會只有一顆蛋變成那樣，相反的應該是誰買到就由誰去證明，因為在網路上流傳並沒有看到真實雞蛋狀況，無從判斷是否本來就如此，或經過特殊加工、摻入什麼才變成那樣。

衛福部食品藥物管理署表示，試辦期間自今年9月25日起為期6個月，以各大通路商為本次優先試辦業別，產品範圍以具有蛋型的白煮蛋、茶葉蛋、滷蛋、溏心蛋等散裝蛋製品為主，標示方式建議可參考散裝食品標示規定，以卡片、標記（標籤）或標示牌（板）等型式，採懸掛、立（插）牌、黏貼或其他足以明顯辨明方式，擇一標示。

衛福部 茶葉蛋 雞蛋

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