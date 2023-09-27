寵過頭？她見婆婆早晚幫小姑刷牙 網群驚呼：這是什麼鬼故事？

每個女孩都是爸媽心中的小公主。日前有一名媳婦上網發文，透露婆婆把小姑寵上天，早晚還會幫她刷牙，超扯！引發網友熱議，紛紛驚呼「這是什麼鬼故事？」

有一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，家中的小姑是一位音樂老師，是婆婆寵愛的小公主，她平時在北部上班，放假回來家住的時候，婆婆早晚會幫小姑刷牙，讓原PO感覺「很扯！」寵愛女兒到這種程度，真的是刷新三觀。

貼文一出立刻掀起網友們暴動，紛紛質疑「我有看錯嗎？刷牙」、「早晚刷牙是什麼」、「刷牙！那大便 不就要擦屁股了」、「噗！早晚刷，好扯」、「傻眼貓咪」、「會幫小姑洗澡嗎？」、「不會哪天還幫忙餵飯」、「還有生理期來要不要幫忙換衛生棉？」

有很多網友也感到不可思議，表示「這很扯」、「這厲害了」、「小公主會讓他刷嗎？好恐怖喔！」、「太變態了！嚇死人了，母女關係令人像想空間很大，好像看到『玫瑰瞳鈴眼』的劇，妳就當在看齣戲，沒犯到妳就好」、「喔喔！想到這畫面…很難想像！」

不過，也有不少網友認為「她們開心就好，反正不用妳去刷」、「人家親子間的活動也拿來說嘴，有礙到妳？」、「他倆高興就好，真不關別人的事」、「沒有麻煩妳就好，也許是她們母女感情的情趣，有些老人希望被依賴感」、「哈，不用管她們啦！就算回來幫她洗澡，也是她們母女的事」。