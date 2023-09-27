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東北風及水氣影響 東北部東南部降雨增多、高溫降

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今天白天受到東北風及環境水氣影響，東北部、東南部迎風面雲量多有短暫陣雨。本報資料照片
今天白天受到東北風及環境水氣影響，東北部、東南部迎風面雲量多有短暫陣雨。本報資料照片

今天不少地區民眾被雨聲吵醒，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧指出，由雷達迴波及雲圖可發現昨天在東北方有個小渦旋，發展不錯，在晚間到凌晨由花蓮移入往高屏移出，移動過程帶來一些降雨，瞬間雨勢不小，清晨雖然渦旋結構不太明顯，但仍然為南部帶來局部降雨，雲量也明顯偏多。

柯聿寧指出，今天白天持續受到東北風及環境水氣影響，東北部、東南部迎風面雲量多有短暫陣雨，南部因渦漩殘留雲系影響，今天雲量比較多偶有零星降雨，受雲系遮蔽的影響，高溫也會稍微下降一些，預估午後仍然有熱對流發展、帶來局部雷陣雨。

柯聿寧指出，桃園以南到彰化以北沿海平地區域天氣較穩定，最高溫仍有機會達到34-36度，上午到傍晚沿海風力較大，類似天氣型態可持續到中秋節白天。

中秋連假天氣部分，柯聿寧指出，預估中秋節晚間南部熱對流殘留雲系有望更快消散，雲量也較前幾天減少，賞月條件好轉一些，但東北方有東北風與東風交會，東北部迎風面雲雨反而再增多，迎風面基隆北海岸、東北角、宜蘭花蓮沿岸不容易看到月亮，中部雲量最少，賞月條件較佳。

柯聿寧指出，熱帶系統部分，南海及關島附近仍有低壓發展機會，從預報上來看，南海的發展條件稍轉差，關島附近比較大範圍的這塊區域相對好一點，但仍因環流較大整合時間稍慢，可能於周六到下周日來到日本南方海面，後續有往東北轉向及往西移動兩種分歧狀況，模式之間預報強度及位置也還沒有較一致狀況，下周天氣還有一點變數，建議等到模式預報較穩定後再關注。

中秋節

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