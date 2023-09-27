莊東杰率波鴻交響樂團抵台 台灣囝仔重新打磨的樂聲

「讓我們用音樂跟觀眾訴說波鴻的故事！」2020年6月，德國百年歷史的波鴻交響樂團（Bochumer Symphoniker）任命台灣指揮家莊東杰為新任音樂總監，也讓波鴻跟台灣有了聯繫。昨日清晨，莊東杰親率波鴻交響樂團抵台，今起巡演台北、新竹、高雄三地，讓台灣觀眾有機會聆聽台灣囝仔重新打磨的「波鴻之聲」。

波鴻樂團駐地的音樂廳，是由市民小額捐款，歷經十多年湊齊高達700萬歐元的初期經費，再加上企業大額贊助，在市中心改造教堂成為音樂廳，2016年落成。不只市民並熱心參與音樂節目，企業也成立樂友會支持。如今音樂廳成為市民思考與交流的文化客廳，莊東杰對此大感驚奇。

波鴻樂團100多年以來沒有駐紮的音樂廳，很難找到屬於自己的音色。莊東杰上任後展開「尋找波鴻之聲」的聲響改造計畫，包括改變樂器座位擺設、音樂廳裡面的反響、調整布幕等。他希望此次來台，能為樂迷呈現「我們的聲音」。

為了莊東杰的光榮返鄉，主辦單位新象邀請烏克蘭鋼琴家亞歷山大．伽佛利佑克（Alexander Gavrylyuk）來台共演，演出馬勒第五交響曲和李斯特第一鋼琴協奏曲，以及拉赫瑪尼諾夫第二交響曲和帕格尼尼主題狂想曲。

伽佛利佑克2013年曾來台演出拉赫瑪尼諾夫鋼琴協奏曲全集計畫，兩天完成拉赫瑪尼諾夫四首鋼琴協奏曲、加上帕格尼尼主題狂想曲共五首鉅作演奏贏得滿堂彩，寫下現代鋼琴演奏史的紀錄。

●力晶2023藝文饗宴「莊東杰與德國波鴻交響樂團」9月27日在台北國家音樂廳，9月28日在新竹市文化局演藝廳，9月30日在高雄衛武營國家音樂廳。詳情請上網站：https://www.opentix.life/event/1670683461293772801