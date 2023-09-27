農田光害 改良照明「暗天不暗地」

以往農民會在夜間使用燈照延長作物產季，後雖改用紫光ＬＥＤ燈取代高壓鈉燈，降低夜間燈照對環境的衝擊，但暗空協會指出，不間斷照燈仍會對生態、環境造成影響，建議燈具加上燈罩，落實「暗天不暗地」作法，減少光害也提高照明效率。農民表示不樂見為追求產量而破壞生態，若政府補助鋁製燈罩和燈泡，多樂意配合。

農業夜間照明 衝擊環境 製表／胡瑞玲 暗空協會會長林正修指出，目前以燈照增加產量的蔬果包含彰化縣的火龍果、南投縣埔里鎮的茭白筍及台東縣釋迦；過去農業部補助農民燈照增加產量，透過特定光線頻譜幫助蔬果短時間內快速成長，從一年二收增至四至五收，卻忽視光害問題，讓環境面臨更大的負擔。

暨南國際大學師生團隊早期進行田野調查發現，晝行性的鳥類大卷尾在夜間覓食，晝伏夜出的虎皮蛙等蛙類則少了，推測可能因夜間燈光太亮，致使動物分不清晝夜而失序；住在筍田附近的居民也說，櫻花因長期照燈而無花期、開不出花，證實暗空協會提出的論點。

暗空協會今年三月起與彰化二林的果農合作，嘗試加裝燈罩，初期用塑膠碗罩在燈泡上，卻會受雨水影響，也不符合淨零目標，八月後改測試鋁製燈罩，發現可完整罩住光源，直接照射不溢散，照度可從一八○ LUX（勒克斯）降至四十 LUX，降低光汙染環境。

彰化縣二林鎮紅龍果農莊木期表示，初步實驗燈光較集中、好像較亮，若光照較強，當期火龍果可從兩個月縮短至一個半月就成熟，政府若補助鋁製燈罩和燈泡，農民應很樂意配合新措施。

南投縣政府近年與暨南大學合作，輔導農友改用ＬＥＤ燈，光線對生態影響已降到低於百分之廿，若再透過燈照角度調整及加裝燈罩，減少光汙染溢散範圍，將能更友善生態環境。「我支持找出好方法降低燈照對環境的衝擊」。台東釋迦果農洪文賢說，身為農民，他不樂見為追求產量而破壞生態。

林正修說，為實際觀察鋁製燈罩的使用效果，本周五起將在二林果農的田地裝設五十盞燈罩，並測試一年。

林正修說，他更希望環境部提升光汙染為院頒行政命令，農業部應制訂農業照明準則，從嚴審查各類照明補助，輔導農民慎用照明，鼓勵加裝燈罩等。

農業部表示，針對燈罩調節對農民的經濟是否有顯著成長，以及改良燈具在結構、距離、燈罩、光度部分需討論，也會研究如何輔導農民在不影響產量的情況下，達到更省電及降低環境衝擊的方式。

環境部表示，光害防治指引實際使用上涉及許多部會，針對相對應的防治規範要有專業考量，須由目的事業主管機關來訂定相關規範。