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托育補助加碼 公托每月7千

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
行政院長陳建仁25日主持「行政院社會福利推動委員會第33次委員會議」，他表示，明年政府將再調高托育補助，公共托育每月增至7000元、準公共托育則增至1萬3000元，並針對中低收入戶、低收入戶、弱勢家庭及第2胎以上子女加碼補助。圖／行政院提供
行政院長陳建仁25日主持「行政院社會福利推動委員會第33次委員會議」，他表示，明年政府將再調高托育補助，公共托育每月增至7000元、準公共托育則增至1萬3000元，並針對中低收入戶、低收入戶、弱勢家庭及第2胎以上子女加碼補助。圖／行政院提供

衛福部社家署昨宣布，明年一月起提高托育服務補助、障礙者個人助理待遇等二大政策，屆時家長將零至二歲幼兒送至與政府簽約的準公共托嬰中心、準公共保母照顧時，每月補助由八千五百元調升至一萬三千元；障礙者個人助理獎助金，由每小時二百元提升至二五○元。每年共計九點五萬名兒童、九百名障礙者受惠。

衛福部社家署副署長張美美指出，送托公共托育機構者，每月補助由五千五百元調升為七千元；將嬰幼兒送至與政府簽約的準公共托嬰中心、準公共保母照顧者，每月補助由八千五百元調升為一萬三千元。

明年調整後，送托公共化托育機構者，家長每月平均負擔二千至三千五百元，送托準公共保母者約二千五百至三千五百元，送托準公共托嬰中心者則約四千五百至五千五百元。

行政院宣布調高0至2歲托育補助，預計113年1月1日上路。圖／衛福部提供
行政院宣布調高0至2歲托育補助，預計113年1月1日上路。圖／衛福部提供

另外，中低收入戶再調高補助一千元、低收入戶及弱勢家庭二千元；為鼓勵生育，第二名子女再調高一千元、第三名以上子女二千元。因應托育補助調高，一一三年預算預計增加卅九點九億元，共計一一二點七億元，由行政院「我國少子女化對策計畫」支出。

社家署還修訂「身心障礙者個人助理服務獎助項目及基準」，提升個人助理待遇、放寬障礙者申請限制，預計十月一日生效。

張美美說，調整內容包括將獎助金由現行每小時二百元提升至二五○元，並新增夜間加成每小時五十元、原住民及離島地區服務每小時四十元；並放寬障礙者使用資格，外籍看護轉換空窗期、日間照顧資源若不重複時，也能申請個人助理。

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