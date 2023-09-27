國保、勞保併計15年 可領雙年金

隨著國民年金保險將於十月屆滿上路十五年，國民年金法第七條第三款的「落日條款」也將退場，代表十月起，領取勞保等社會保險老年給付者，無論幾歲都不能再參加國保。但若勞保、國保年資合併達十五年，則可同時享有國保、勞保雙年金保障。

國民年金保險將於十月開辦滿十五年，提供被保險人生育、老年、重度以上身心障礙、身故及其遺屬基本經濟生活保障，已嘉惠國保被保險人及其家庭累計達二四〇萬九千餘人。

勞保局國民年金組組長烏惟揚指出，隨國保實施屆滿十五年，國保第七條第三規定也將退場。十月起，領取相關社會保險老年給付者，就不能參加國保，先前累積的國保年資，未來在領取國保老年年金給付時，只能按「月投保金額×國保年資×百分之一點三」的Ｂ式發給。

烏惟揚說，因勞保條例及國民年金法訂有年資併計的規定，若勞保年資未滿十五年者，可於年滿六十五歲時，合併國保年資後滿十五年，就可依各保險年資，領取國保、勞保雙份的老年年金給付，享用雙年金保障。

勞保局舉例，王女士十月滿六十五歲，勞保年資七年，平均月投保薪資一點七萬元，國保年資十二年，勞保、國保年資併計十五年，就可分別請領國保、勞保老年年金。經計算雙年金加起來每月領七○○五元。烏惟揚說，王女士領的勞保老年年金，大概兩年七個月就會超過選擇一次請領的給付金額，活到老領到老，對老年生活更有保障。