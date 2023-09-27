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登革熱本土破萬例 台南又升溫
登革熱本土病例破萬，上周新增二○一七例，全國已累計一○四九六例，集中在台南市、雲林縣與高雄市，上周更新增三例死亡、十一例重症病例。
中秋連假 防治關鍵
衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，本周病例數趨緩，但仍需謹慎，未來一周適逢中秋連假，將是防治關鍵，民眾外出時務必做好防蚊措施。
據統計，國內上周新增逾二千例登革熱本土病例，個案居住地仍主要集中在台南，台南疫情上周原出現反轉跡象，不料廿三日起三日內，卻比前一周同期成長近兩成，代表本周疫情可能反彈上升。
新增三例死亡個案都是台南女性，其中七十多歲女性一開始症狀為發燒、骨骼肌肉痠痛，住院一天後死亡。疾管署防疫醫師林詠青表示，全國已有半數以上縣市出現病例，病例數為近十年同期次高。
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