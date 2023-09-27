健康你我他／登山運動兼學習 交友增社會連結

內政部公布2022年國人平均壽命為79.84歲，「沒有99、誰也別想走」仍然是好友們聚會最喜歡說的口頭禪，但我們的退休準備真的足夠嗎？

去年拿到敬老卡時開心告訴自己，平日規律的生活作息、良好的運動習慣，沒有三高或慢性疾病，公務員月退俸應足以讓我享受悠遊自在的退休生活。

獅子星座的我，向來充滿熱情和自信，在「六種動物測驗你的退休力」也應該是王者獅子，但實際測驗結果竟然是「暖男水豚」，退休力65分，高於平均值57分，其中財務和健康分數較高，社會連結、活躍好學和自在獨立仍有進步的空間。

退休後喜歡和好友們登山，每次走入森林都會大口吸芬多精、大聲笑開懷，擔任森林志工的友人也會在行進間熱心介紹一些動、植物及生態維護，長久下來持續提升學習力，而來自不同領域的山友們在言談間也建立起良好的社會連結，真是一舉數得。

不知道明天是否會更好，但一定會更老，感謝「退休準備心法」提醒我檢查現有保單是否足夠應付老化？要如何健腦、長肌及儲備獨立老、不要孤獨老，也要預定醫療照護諮商及預立醫療決定，唯有事先做好終老準備，才不會造成子女未來負擔，更能快樂享受餘生。