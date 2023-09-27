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三總器官照護系統 心臟體外跳動10小時

聯合報／ 記者梅緣緣／台北報導
三軍總醫院副院長蔡宜廷(左起)、院長洪乙仁、心血管外科主治醫師林宜璋、心臟外科主任柯宏彥，共同發表「器官照護系統（OCS）」。記者林俊良／攝影
三軍總醫院副院長蔡宜廷(左起)、院長洪乙仁、心血管外科主治醫師林宜璋、心臟外科主任柯宏彥，共同發表「器官照護系統（OCS）」。記者林俊良／攝影

三軍總醫院透過「器官照護系統（OCS）」，完成台灣首例邊緣性功能心臟移植。三總心血管外科主治醫師林宜璋說，器官照護系統監測器可維持捐者心臟功能在體外保存長達10小時，除能增加末期心臟衰竭患者存活機率，醫師及器官移植團隊也無需冒生命危險飆車送器官。

林宜璋指出，完成首例「心臟死後器官捐贈」（DCD）者的心臟功能較差，前面10個順位的受贈者不使用。三總心血管外科團隊透過器官照護系統，將捐贈者的心臟透過此方式進行評估、功能維持與運送，成功為第11順位的患者完成換心手術。

國內每年心臟衰竭人口約36萬人，其中約6%病患會發展為末期心臟衰竭，心臟移植手術是末期心衰竭最有效治療方式。

三總心血管外科主任柯宏彥表示，器官移植就是在與時間賽跑，器官缺血時間愈久，移植後的功能就愈差，凸顯出器官保存的重要性。這次移植手術成功，即有賴器官照護系統「減少缺血時間對器官造成的傷害，讓運送距離不再成問題」、「評估邊緣性心臟是否可用於心臟移植」、「增加器官來源，提高患者的存活率」的3大特性。

因器官照護系統可持續監測及評估心臟狀態等功能，也讓醫師面對邊緣性心臟移植案例時，不用再冒風險硬拚。目前該名受贈者在移植後恢復狀態良好。

新英格蘭期刊今年發表的研究指出，心臟停止後死亡器官捐贈有使用器官照護系統，術後6個月存活率達94%，與腦死後器捐存活率90%不相上下。有使用器官照護系統的心臟，有80%左右的邊緣性心臟可成功移植。

器官捐贈 醫師 患者

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