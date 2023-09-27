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幼兒專責醫師接案量大 基層盼補助

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
衛福部5月宣布於全國22縣市全面推動「幼兒專責醫師制度」，北市統計目前共有65家診所、129位醫師在擔任專責醫生。記者洪子凱／攝影
衛福部5月宣布於全國22縣市全面推動「幼兒專責醫師制度」，北市統計目前共有65家診所、129位醫師在擔任專責醫生。記者洪子凱／攝影

衛福部5月宣布將於全國22縣市全面推動「幼兒專責醫師制度」，讓每名0至3歲的幼兒都配有一名專責醫師，北市目前共有65家診所、129位醫師在擔任專責醫生，北市衛生局昨邀專責醫師分享，醫師坦言，計畫至今平均接收上百位個案，希望政府能補助經費，讓院所聘用個管師協助。

幼兒專責醫師制度是近年衛福部委託各縣市衛生局，輔導醫療機構並協助個案轉介的新政，專責醫師們提供寶寶自出生到3歲前的照護需求、疾病預防及健康促進等服務，民眾不需額外支出相關費用、也沒有購買額外自費產品的壓力，即可得到專屬照護管理。

醫師洪佑承分享，計畫開始至今已收案161人，幼兒掛號時，會由護理人員提供家長單據查閱，進入診間後由醫生說明計畫內容，完成簽署後將家長加入官方LINE方便聯繫，並分配到指定醫生收案，個案管理更周全，醫師也會定期提醒包含疫苗接種、健康檢查、牙齒塗氟相關資訊。

漢宗兒科診所院長劉漢宗表示，目前參與計畫有兩位醫生，剛加入時每周就以服務80餘位幼兒，但平常衛教提醒、個案關懷都需要人力，若聘用個管師，一個月需多負擔4萬元，對院所成本恐會更重，希望政府能增加補助。

衛生局長陳彥元說，目前北市12行政區都有合作診所，將持續和醫師公會合作，包含院所、醫師都會再增加，除了兒科、家醫科醫師都可參與，希望能透過網絡，讓台北市每一位0至3歲的小孩都有專責醫師。

醫師 衛生局 北市

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