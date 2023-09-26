節能家電汰舊補助 經濟部：今年額度剩42.5萬台

經濟部「住宅家電汰舊換新節能補助」活動，今年補助申請進度已達75%，目前只剩42.5萬台補助額度，從今年2月1日開放申請以來，受理案件數量突破百萬件，累計全台已有127.2萬台家電實施汰舊換新，預估帶動住宅部門節電約7.6億度，減少二氧化碳排放約38.6萬噸。

能源署指出，在今年12月底以前完成家電汰換，並在明年1月15日前提出申請，每台一級能效冷氣及冰箱可補助新台幣3000元；配合經濟部組織改造並提升網路資通訊安全，補助專屬網站網址在9月26日起，更新為https://save3000.moeaea.gov.tw，增加政府機關網域名稱標示，讓民眾在瀏覽及使用網站時可以更安心。

能源署也說明補助審核常見問題，呼籲民眾多加注意：第一，申請文件內容如因翻拍或影印模糊導致無法辨識時，將請民眾重新提供圖檔或影本；第二，每台家電皆須檢附一份廢四機回收聯單，並應確實勾選回收品項為冷氣或冰箱；第三，新購家電如為分離式冷氣，應檢附「室外機」保固卡，而非室內機；第四，申請補助家電裝機地點須與電費單地址相同，且電號為「表燈非營業」之用電戶，若不符上述條件，將無法通過審核獲得補助。