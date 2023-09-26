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國民年金落日條款10月退場 國保、勞保年資併計15年享雙年金

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞保局指出，隨著國保實施將屆滿15年，落日條款也將退場，10月1日（含）以後領取相關社會保險老年給付者，均不能再參加國保。（本報系資料庫）
勞保局指出，隨著國保實施將屆滿15年，落日條款也將退場，10月1日（含）以後領取相關社會保險老年給付者，均不能再參加國保。（本報系資料庫）

隨著國民年金保險將於10月開辦滿15年，國民年金法第7條第3款的「落日條款」也將退場，也就是說，10月起，領取勞保等社會保險老年給付者，無論幾歲，都不能再參加國保。但勞保、國保年資若合併計算滿15年，可同時請領國保、勞保老年年金給付，享有雙年金保障。

國民年金將於今年10月1日上路滿15年。國保納保對象為年滿25歲、未滿65歲，在國內設有戶籍，未領取勞保老年給付、公教保養老給付或軍保退伍給付等社會保險老年給付的國民，在未參加勞保、農保、公教保、軍保期間，均應參加國保，嘉惠國保被保險人及其家庭累計達240萬9千餘人。

同時，國民年金法第7條第3款訂有「落日條款」，在國保施行15年內，如領取相關社會保險老年給付的年資未達15年，或一次領取其他社會保險老年給付總額合計未達新台幣50萬元者，仍可加入國保。

勞保局指出，隨著國保實施將屆滿15年，落日條款也將退場，10月1日（含）以後領取相關社會保險老年給付者，均不能再參加國保，曾參加國保所累計的年資，在領取國保老年年金給付時，應按B式發給（月投保金額×國保年資×1.3%）。

勞保局說明，同時具有勞保及國保年資的民眾，因勞工保險條例及國民年金法訂有年資併計規定，因此勞保年資未滿15年者，可於年滿65歲時，併計國保有效年資後滿15年，即可依各該保險年資，同時領取國保及勞保老年年金給付，使老年生活享有國保及勞保的雙重保障。

勞保局舉例說明，王女士今年10月滿65歲，勞保年資有7年，平均月投保薪資17,000元，國保年資有12年，選擇與原來7年的勞保年資併計，就達到「年資合計滿15年」可分別請領國保、勞保老年年金。經計算王女士每月共可領取7,005元，說明如下:

勞保老年年金：每月3,922元（17,000元×7年×0.775%+3000元）

國保老年年金B式：每月3,083元（19,761元×12年 ×1.3%）

國保+勞保雙年金：每月共可領7,005元。

勞保局指，王女士所領的勞保老年年金，大概2年7個月就會超過選擇一次領取勞保老年給付金額 (17,000元×7個月=119,000元)，不僅抗通膨且活到老領到老，長期而言對老年生活更有保障。

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