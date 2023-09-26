國人輕忽隱藏版死因！竟與中秋節有關 醫教「8法」防護

中秋節大家相聚大啖烤肉，高鹽、高油、高糖及加工食品，卻暗藏心血管疾病危機。中華民國心臟基金會執行長陳文鍾表示，若將心腦血管相關疾病合計總死亡人數，其實高於癌症總死亡人數，可謂國人隱藏版死因。基金會提出「護心8大要素」包括均衡飲食吃得巧、保持活躍多運動、戒菸並遠離二手菸、充足睡眠、控制體重、血壓、血脂和血糖。

隨著醫學進步，全球人口預期壽命持續提高，心血管疾病仍是全世界十大死因之首。根據調查，全球心血管疾病死亡人數從1990年1200萬人，攀升至2021年逾2000萬人，漲幅超過60%。衛福部統計，心血管疾病已位居我國十大死因第二，並長達二十年，2022年死亡人數高達2萬3668人，且有持續增長的趨勢。

今年中秋節9月29日，適逢世界心臟日，中華民國心臟基金會以年度主題，「用心，懂心，掌握你的心臟密碼1234」(UseHeart，KnowHeart）為年度主題，盛邀民眾關注心臟血管健康。1234口訣幫助民眾以行動顧心，意即「勤運動，每1步都算數」、「戒菸並遠離2手菸」以及「均衡飲食了3多4少：多喝水、多蔬果、多全穀根莖、少油、少鹽、少糖、少飲酒」。

陳文鍾說，心臟、血管、腦部、周邊血管關係密切，高血壓、高血脂、高血糖就是危險因子。相較於癌症難以預測，超過8成心血管疾病可被預防，而「護心八要素」就能有效控制危險因子，包括均衡飲食吃得巧、保持活躍多運動、戒菸並遠離二手菸、充足睡眠、控制體重、血壓、血脂和血糖。

王宗道分析，飲食是最不容忽視的一環，每天應至少攝取5份蔬果，每份相當於一個拳頭大小，以少鹽、少油、少糖為最高原則，盡量避免含糖飲料及加工食品，且飲酒要節制，能不喝最好，若無法避免則建議一天攝取不超過20公克。

運動方面，建議民眾一週做五次80分鐘中強度運動，或每周累計75分鐘高強度運動，謹記「能走就不站，能站就不坐」，以爬樓梯代替搭電梯、走路取代坐車，做家務、跳舞也可列計，只要保持動態生活，每一步都算數。飲食與運動兩者結合，就是控制體重與三高的必備要素。

戒菸永遠不嫌晚，王宗道表示，只要成功戒菸達2年以上，羅患心血管疾病的風險就能降低80至90%，二手菸帶來的危害與一手菸相同，建議務必遠離。充足的睡眠有助於促進身體機能的復原與修復、改善大腦功能，並降低罹患慢性疾病的風險。現代人生活壓力大，應透過良好睡眠和運動幫助，一旦身體舒服了，壓力也會自然減輕。

中秋連假將至，在與親友歡聚、享受美食之餘，王宗道提醒，民眾烤肉聰明吃，切記吃得適量、勿暴飲暴食；減少醬料的添加、不要過度調味；此外，最多人忽視的就是烤肉油煙，盡量在通風環境烤肉，煙霧瀰漫與二手於害無異。