三總器官照護系移植全台首例 無需再飆車送器官

三軍總醫院透過「器官照護系統（OCS）」，完成台灣首例邊緣性功能心臟移植。三軍總心血管外科主治醫師林宜璋直言，器官照護系統監測器並維持捐者心臟功能，除能增加末期心臟衰竭患者存活機率，醫師及器官移植團隊也無需冒生命危險飆車送器官。

全台每年有36萬人有心臟衰竭問題，其中有6%患者會發展為末期心臟衰竭，但礙於一般藥物對末期心臟衰竭幫助有限，多半須進行心臟移植。三軍總心血管外科主任柯宏彥表示，今年有283名患者在等待心臟移植，雖截至9月底已有57人成功移植，但礙於捐贈器官數量不足及先前疫情影響，心臟移植的數量從2019年的82例，下降至去年的62例，數量明顯減少。

林宜璋指出，本次「心臟死後器官捐贈」（DCD）者心臟功能較差，移植優先名單前10順位的受贈者不使用。三總心血管外科團隊透過器官照護系統，將捐贈者的心臟透過此方式進行評估、功能維持與運送，成功為第11順位的患者完成換心手術。

對於現階段該器官照護系統的研究，柯宏彥表示，今年6月新英格學期刊的研究指出，心臟停止後死亡器官捐贈有使用器官照護系統，術後6個月存活率高達94%，與常見的腦死後器捐存活率90%不相上下。而有使用器官照護系統的心臟，有80%左右的邊緣性心臟可成功移植。

在器官照護系統的使用上，林宜璋表示，器官照護系統本身重量約45公斤，為配有滾輪及無線監視器All-in-One的一體心臟灌流模組，可提供心臟保存所需的介面及環境，讓捐贈者器官維持在接近生理、代謝活躍以及功能正常的計數，也讓醫師即時了解該器官的狀況。

如本次將心臟接上系統復跳後，器官照護系統即可對心臟進行按摩，並有裝設肺動脈及主動脈接管，完成心臟血液灌流及回收，但不同於一般常見的葉克膜（ECMO），可讓置放於機器內的心臟像一般心臟一樣跳動。

柯宏彥直言，器官移植就是在與時間賽跑，器官缺血時間愈久，移植後的功能就愈差，凸顯出器官保存的重要性。而這次移植手術成功，即有賴器官照護系統的3大特性：

1.減少缺血時間對器官造成的傷害，讓運送距離不再成問題。

2.評估邊緣性心臟是否可用於心臟移植。

3.增加器官來源，提高患者的存活率。

林宜璋說，自己出勤心臟器官移植任務數百次，這次的器捐換心任務在器官照護系統的協助下，與過往須同時使用器官保存液，及冷凍冰桶以減少代謝的情況相比，無需再像過往一樣須在高速公路上狂飆，顯得較有餘裕。整體使用下來對捐贈者、受贈者及醫療團隊來說，幫助很大。

此外，因器官照護系統可持續監測及評估心臟狀態等功能，也讓醫師面對邊緣性心臟移植案例時，不用再冒風險硬拼。目前該名受贈者目前在移植後也轉出加護病房，身體恢復狀態良好。