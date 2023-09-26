熟女精神不濟睡不好 竟是類固醇副作用造成

每年夏天都有皮膚疹困擾的57歲服用大量類固醇藥物抑制，停藥後卻感到全身無力及失眠等多重症狀。台北慈濟醫院新陳代謝科醫師周璠分析，是大量使用類固醇藥物後突然停藥，導致腎上腺素荷爾蒙可體松低下，經低劑量的類固醇治療，一周後症狀大幅好轉、兩周後腎上腺功能及血糖都恢復。

邱女士日前因天氣炎熱長了大量的濕疹、汗疹、汗皰疹，到皮膚科診所就醫，除了擦的藥膏外，也服用了大量類固醇藥物壓制症狀。幾個禮拜停藥後，皮膚問題雖然被控制住，但是邱女士卻老是感覺全身無力、晚上睡不著覺、血糖數值更異常升高。

周璠懷疑，邱女士的症狀是大量使用類固醇藥物後突然停藥，導致腎上腺素荷爾蒙「可體松」低下，除安排抽血，也給予低劑量的類固醇治療。他指出，腎上腺功能低下的發生原因很多，但其中藥物造成的發生率非常常見，若未適切治療，萬一病人在此時遭逢嚴重的感染或急症，可能出現腎上腺危象，也稱為急性腎上腺功能不全，每年約8%的腎上腺功能不全患者會出現腎上腺危象，死亡率約為6%。

周璠說明，「可體松」是在人體產生的荷爾蒙，若被製成藥物，就是耳熟能詳的類固醇，正確使用的情況下能解決許多急性病症，但若未遵照醫囑服用，很可能造成人體腺體分泌異常。

以邱女士為例，她雖用大量類固醇控制了皮膚症狀，可是驟然停藥讓她的身體出現負回饋機制，一時無法正常分泌可體松，在身體未分泌又無外在藥物補充的情況下，出現腎上腺功能低下的情況；因此以低劑量的藥物類固醇維持身體機能需求，銜接停藥造成的分泌空窗期。

邱女士一周後症狀大幅好轉，抽血報告也證實是腎上腺功能低下，持續服藥兩個禮拜後，邱女士恢復精神，腎上腺功能恢復正常、血糖也回到正常值。