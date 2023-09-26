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她公務員退休後閒得發慌 70歲成高級餐廳的高齡服務生

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
長者朱順香原本是公務員，退休後閒不下來，報名新北勞工局銀髮據點，並被媒合至Mega50自助餐廳擔任服務生，上班第一天開心得自拍。圖／朱順香提供
長者朱順香原本是公務員，退休後閒不下來，報名新北勞工局銀髮據點，並被媒合至Mega50自助餐廳擔任服務生，上班第一天開心得自拍。圖／朱順香提供

國內長者人口逐年迅速增加，不少人身體健康都還良好，盼能持續工作，新北一名70歲朱姓婦人從公職稅務單位退休後閒不住，又重返職場到餐廳當服務人員，是店內年紀最大一群的員工，她說一周上班3天不會過累，也喜歡工作的感覺。

長者朱順香表示，他原本在板橋的稅務單位擔任公務員，65歲屆齡退休後，在家待了兩年，感到閒得發慌，因此開始到多個公家單位擔任志工，包含市府、郵局、社大等，後來碰到志工期滿，在朋友因緣際會下，知道新北勞工局的銀髮據點，才前去參與。

朱順香指出，到銀髮據點最初是先參加講習，後來報名後也通知有工作，今年六月初就到板橋Mega50樓自助餐廳擔任服務生，這工作跟以往公務員及後來擔任志工的文書工作完全不同，因為有些粗重活，要搬東西，也常常要記很多擺放位置。

朱順香分享，70歲的她一開始真的很不適應，搬東西真的無法承受，第一個月做了13天，本來要辭職，後來大廚及二廚都跟她商量，改一周做兩天；在許多年輕實習一起幫忙及時間適應後，後來都漸漸進入情況。

朱順香提到，後來八月時實習生紛紛畢業，人手不足情況下班次又加多，曾有連做四天的，真的把她累壞了，還貼了膏藥及做熱敷。不過一切都上手了，雖然很累，卻也保有工作熱情，感覺至少不會待在家裡身體退化、腦筋不輪轉，所以還是有好處，唯一壞處就是太累了，別的都能勝任。

朱順香表示，跟他一起進去同齡的族群有12人，但因為餐廳有三個樓層，後來大家分散，一起工作的大約五六個。現在他覺得過得很充實，也常回到勞工局銀髮據點參與課程，甚至協助市府拍宣傳片，感到開心也很樂意，覺得是人生特別緣分與體驗，會繼續做下去。

新北就服處課長謝旻桓說明，新北市府針對企業雇用高齡者勞工有諸多政策，包含僱用當年度年滿65歲高齡者員工，可申請最多每人最高25萬8000元的補助；提供中高齡勞工職務再設計與就業輔具之輔導及補助，每人每年最高補助10萬。

僱用中高齡者依受僱人數每人每月發給雇主1萬3000元，僱用高齡者，依受僱人數每人每月發給雇主1萬5000元，最長發給12個月。另外還針對退休再就業準備協助措施，補助講師鐘點費、諮詢費、活動器材費等措施，一年最高5萬元，退休準備調適協助措施一年最高50萬元。

新北勞工局今於三重成立「新北三重銀髮據點及續航中心」，朱順香也回到「娘家」參與活動，並向勞工局長陳瑞嘉分享自身經歷。記者李成蔭／攝影
新北勞工局今於三重成立「新北三重銀髮據點及續航中心」，朱順香也回到「娘家」參與活動，並向勞工局長陳瑞嘉分享自身經歷。記者李成蔭／攝影

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