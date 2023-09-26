中秋各地易雨！收假迎東北季風 北東解悶轉涼爽

明天天氣與今天類似，周四起水氣稍增，雨區從大台北擴大至桃園以北，有局部短暫陣雨，且午後各地易有局部短暫陣雨，因此影響中秋連假。到了周日，今年首波東北季風報到，雨區再稍擴，整個北部都有雨，北部、東北部降溫相對明顯，高溫下降5、6度，從悶熱轉涼爽。

中央氣象署預報員陳姵安指出，明天天氣與今天類似，基隆北海岸、大台北、東北部地區、恆春半島局部短暫陣雨；東部、東南部，花東地區零星短暫陣雨；其他地區多雲到晴；午後東南部地區、其他山區局部短暫雷陣雨。

周四至周六，水氣稍增，雨區從大台北擴大至桃園以北，有局部短暫陣雨；東半部、恆春半島與周三降雨型態相似，維持局部短暫陣雨；午後區域則有變化，各地午後都易有局部短暫陣雨。

周日東北季風稍微增強，雨區亦稍擴，北部、東半部、恆春半島局部短暫陣雨；其他地區維持多雲到晴，午後局部短暫雷陣雨。

下周一至下周二，東北季風雖持續影響，但下周一起水氣稍減，雨區縮小至基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島；其他地區維持多雲到晴，午後局部短暫雷陣雨。

溫度方面，周六前，各地普遍高溫33至35度、普遍低溫26至28度。周日至下周二，東北季風南下影響，北部、東北部地區溫度影響較明顯，約降幅5、6度，預估高溫從34至35度降至28至29度；其他地區降幅不明顯，中南部地區維持33至34度，花東地區31至32度。

另外，陳姵安也提到，熱帶性低氣壓TD15目前位在越南，持續向西或西北前進，不影響台灣。