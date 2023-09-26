歌詩達莎倫娜號以旅運中心為母港首航 搭載逾3千幸運兒海上喜迎中秋
坐落在高雄亞洲新灣區的高雄港旅運中心，獨特的造型像極一隻充滿未來感的銀灰色鯨魚，成了觀海新地標。歌詩達莎倫娜號（Costa Serena）郵輪今日在高雄港旅運中心進行郵輪通關作業，首度在台灣展開母港啟航。旅客興奮說，很高興能成為第1批出發的幸運兒，準備在海上度過不一樣的中秋佳節。
高雄市政府海洋局說，有越來越多艘隸屬不同航商的郵輪選擇高雄作為母港。 除了名勝世界壹號郵輪已順利完成今年度在高雄的多班母港航次外，以羅馬眾神樂園為設計主題，載客數量高達3780人的豪華遊輪歌詩達莎倫娜號，今年度也有3趟航程，每航程皆是從高雄出發，最終又再返回高雄的母港航班，除了增加南部旅客旅遊便利性，也提升高雄國際能見度。
海洋局說，台灣港務公司從今年9月19日起，每日限定時段開放高雄港旅運中1樓戶外空間及3樓海韻藝術廣場等部分戶外空間，供民眾前去散心觀景，可一睹高雄港白天、夜晚風貌。
海洋局表示，今天、10月1日、10月5日、10月10日共4日為進行郵輪通關作業，高雄港旅運中心地下收費停車場僅供郵輪旅客進場，依台灣港務公司作業規畫，暫不開放參觀民眾進場使用地下停車場，民眾可利用大眾運具前往旅運中心。
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