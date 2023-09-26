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戴牙套只有壞處？他曝朋友「刮肉流血」當街落淚 鄉民揭優點：一切值得

聯合新聞網／ 綜合報導
網友強調，戴牙套並不是只有壞處，還是有很多優點。示意圖／ingimage
網友強調，戴牙套並不是只有壞處，還是有很多優點。示意圖／ingimage

對許多人來說，可能需要提起勇氣才能走進牙醫診所，而牙齒矯正恐怕更是某些人的夢魘。有網友表示與一位剛戴牙套朋友相約逛夜市，殊不知對方買木瓜牛奶時竟然痛哭失聲，連老闆都被嚇到，讓原PO納悶「戴牙套真的都那麼痛苦？」

一名網友在PTT發文，他表示與朋友相約逛夜市，一到目的地朋友就立刻跑去買木瓜牛奶。經詢問後得知，前陣子開始戴牙套，除了花了一大筆錢外，朋友表示，「嘴巴真的太痛，旁邊被刮到會一直流血。」講到大聲哭了出來，令木瓜牛奶老闆有點嚇到，因此不禁引發好奇，大家戴牙套真的都那麼痛苦嗎？

貼文一出，網友們紛紛回應「確實超痛」、「剛做那幾個月都會這樣」、「剛開始戴超痛，人生第一次吃止痛藥」、「刮肉真的痛到爆，不過一陣子就習慣」、「一開始不習慣會自己一直刮傷，真的崩潰」、「戴牙套真的很可怕，每次調整轉緊至少痛一個禮拜，痛到整個頭都在痛...」。

不過，也有一部分網友表示，「我朋友是完全沒這樣」、「馬上就習慣正常飲食了」、「刮久了，自然身體就適應了」。另外，網友也建議太痛不正常要反映給牙醫處理，醫生應該會給矯正軟蠟，才不會那麼容易破。

此外，有網友強調，戴牙套並不是只有壞處，還是有很多優點，「戴牙套期間瘦了快十公斤超爽」、「帶了兩年剛拆，看到整齊的牙齒，覺得再怎麼痛都值得了」、「矯正完一切都值得啦！」

PTT 牙齒

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