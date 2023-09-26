響應國際失智症月！「7-ELEVEN把愛找回來」打造首間「幾點了咖啡館PLUS」街邊獨立店

每年9月為「國際失智症月」，7-ELEVEN把愛找回來公益募款持續架構失智友善平台，與公益團體共同推展創新服務，7-ELEVEN「幾點了咖啡館」為業界首創讓失智長輩體驗學習的門市公益服務，為讓更多民眾可參與此別具意義的活動，7-ELEVEN與天主教中華聖母基金會今年特別規劃「首間幾點了咖啡館獨立店」、「門市行動劇演出」兩大全新做法，讓失智症議題更貼近生活，喚起大眾關注。

7-ELEVEN今年10月份起與天主教中華聖母基金會展開全新「老老照顧，有你真好」募款活動，整合線上線下資源多元勸募管道，邀請消費者就近到7-ELEVEN門市捐款，也可隨時隨地透過OPEN POINT APP線上完成公益行動。此外，10月1日至12月31日只要當月透過OPEN POINT APP完成定期定額捐款，捐款100元以上且訂閱2期以上並扣款成功，7- ELEVEN送CITY CAFE中杯熱拿鐵一杯（兌換券一張，數量有限送完為止）。

7-ELEVEN長期關注失智議題，「幾點了咖啡館」近年持續結合營運本業創新，自2017年起至今攜手16大公益團體於全台共20家門市拓展，以創新商業模式結合公益提倡友善失智服務，由失智長輩擔任大齡學習生，每週固定體驗門市收銀、結帳、製作咖啡等服務工作，幫助長輩腦力激盪、提升手眼協調力，並透過接觸人群，讓社會大眾有機會認識、理解失智症。

「幾點了咖啡館」除了為在地失智長輩提供體驗空間，也以O2O失智症教材、失智長輩體驗「公益智FUN機」活動，打造離家最近的友善失智服務網絡。天主教中華聖母基金會董事長陳美惠表示，許多長輩先前因疫情關係，無法走出家門、社區，功能退化嚴重，現在疫情已趨緩，幾點了咖啡館的活動可讓長輩走出戶外，學習接觸新事物，使得阿公阿嬤自信心提升。

7-ELEVEN表示，「幾點了咖啡館」現已在19個縣市推展，至今陪伴超過4,000人次的長輩在「幾點了咖啡館」重拾笑容；離島地區目前除了金門，10月份也將前往澎湖地區7-ELEVEN門市拓點，將失智友善體驗場域擴大到全台佈點。不僅如此，7-ELEVEN今年與天主教中華聖母基金會合作，於人口老化比例最高的嘉義地區，將「幾點了咖啡館」擴展到7-ELEVEN門市外場域打造首座「幾點了咖啡館PLUS」，由失智長輩駐點採用CITY PRIMA濾掛咖啡沖泡咖啡，打造首間超商外的咖啡館獨立店，店址選在中埔鄉隆興多功能服務園區，通往阿里山必經之路旁，33坪的空間結合失智團體家屋、日間照顧中心等完整的服務，規劃親子、動物、失智、高齡（導入中高齡照顧人力）、環境（使用環保綠建材）等多重友善的場域，未來週一至週五，由失智長輩為顧客送上香濃的咖啡。