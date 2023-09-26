名醫李茂盛AI助孕7166名嬰兒 解決婦人以往3大痛點

台中市茂盛醫院院長李茂盛6年前起在實驗室建置「胚胎影像即時監控系統(T/L)」、高效伺服器、AI大數據演算平台，以AI人工智慧試管技術順利讓婦女懷孕，誕生了7166名嬰兒。李茂盛今公布這項成果，並認為有助於解決以往婦人人工生殖面對的花錢、花時間和過程太痛苦的問題。

李茂盛說，AI在國內已用於乳癌、肺癌等臨床醫學，加上近年少子化趨於嚴重，他因此興起將AI人工智慧運用在人工生殖醫療上，希望藉此提高國人的生育。6年裡，在醫院實驗室建置「AI人工智慧試管技術」所需的「胚胎影像即時監控系統(T/L)」、高效伺服器、AI大數據演算平台等軟硬體，並積極與美日等國交流，總計花費上億元，但感覺這一切是值得的。

他說，人工生殖最早只有百分之10幾的成功率，後來一路從百分之20幾到50幾方運用AI技術後，又從百分之50幾一舉提高到百分之70左右，但這已目前的極限，也是一個里程碑，未來如何再突破，目前還難預測。

李茂盛說，每一次試管失敗病人都很傷心，不是花錢而已，而是打了很多針，還有時間上的浪費，而且病人太痛苦。有了AI人工智慧試管技術，只要做1、2次就懷孕了，不像以前要3、4次，打的針可以減半，到醫院的時間也可以減少。以前經常遇到婦人雖想人工懷孕，但經常為工作所苦，晚上還要加夜班，但有了此技術，婦女們大可不必擔憂。

而且，以往對於為什麼不會懷孕，病人和醫師都不知道，只能猜是體質不好或說是壓力太大，但是AI人工智慧技術可以確定的告訴病人不懷孕的原因在哪裡、怎麼樣才能懷孕，以及懷孕的機率有多少，要做之前就能明確知道。